„Amíg járni bírok” - afrikai menekültekről szóló filmé lett a kristályglóbusz Karlovy Varyban

Rajongók százai várták a vörös szőnyeg körül, hogy legalább egy pillantást vethessenek a filmcsillagokra a csehországi Karlovy Varyban, ahol szombaton fejeződött be a nemzetközi filmfesztivál. Jonny Depp és Ethan Hawke és belépője egyaránt nagy sikert aratott.



"Csak az ilyen alkalmakkor sikerül valóban művészetként, nem pedig üzletként tekinteni a mozira a résztvevőknek. Ezt én nagyra értékelem" - mondta Ethan Hawke amerikai színész, rendező és író.A legjobb filmnek járó Kristályglóbusztszerb rendező alkotása nyerte az afrikai bevándorlókról szólócímű filmjével.(Az angol cím As Far as I Can Walk, vagyis „Amíg járni bírok”.)"Nagyon szerencsések voltunk, hogy menekülttáborokban élő valódi migránsokkal dolgozhattunk. A filmben látható összes statiszta ilyen. Felajánlottuk nekik, hogy szerepeljenek a filmben" - árulta el a kulisszatitkokat a fődíjas alkotás rendezője.A főszerepet játszóa legjobb férfi színésznek járó díjat vehette át."Nem tudom, képes leszek-e aludni ma éjjel, de ha a Kristályglóbuszt magam mellé teszem, akkor talán igen" - nyilatkozta a gálán a francia színész.A győztes film egy középkori szerb legenda, a feleségét kereső férfi motívumát ötvözi a mai migráció témájával. Strahinja és felesége ghánai menekültek, akik Szerbiában lelnek otthonra. Az asszony nem tud érvényesülni az idegen világban és egy napon eltűnik. Férje a keresésére indul. A film időszerű társadalmi, etikai és erkölcsi kérdéseket vet fel – indokolta a zsűri döntését.A fődíj mellett a Strahinja alkotói 25 ezer dolláros pénzjutalmat is kaptak, amely fele-fele arányban a rendezőt és a producert illeti meg – jelentette befesztiválelnök a szemle záró gálaestjén.Közép-Európa legjelentősebb filmszemléjének fődíjáért idén tizenkét film versengett, magyar alkotás nem volt köztük. A fesztivál megnyitóján idénkétszeres Oscar-díjas angol színész vehette át a világ filmművészetéhez való kiemelkedő hozzájárulás elismeréseként adományozott Kristályglóbuszt.Épp csak befejeződött a mostani szemle, Karlovy Varyban máris megkezdték a következő évi filmfesztivál előkészítését, amely 10 hónap múlva lesz. (MTI/Euronews)