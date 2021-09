Összeállt a 7. Filmgalopp versenyprogramja

Hét dokumentumfilm áll rajthoz idén a Filmtettfeszt Erdélyi Magyar Filmszemle versenyprogramjában. A fődíj egymillió forint, a közönségdíj pedig 1000 lej.



A Filmtettfeszt versenyszekciójának a célja évről évre változatlan: fiatal, erdélyi, magyar tehetségek felkutatása, friss alkotásaik bemutatása a szakma és a nagyközönség előtt. A Filmgalopp kétévente váltogatja a versenyfilmek műfaját: idén a dokumentumfilmek kerültek sorra.Az idén versenybe került hét alkotás között hagyományos értelemben vett portréfilmből van a legtöbb: a Gyuri (r.) egy szegény sorban élő férfi magányos hétköznapjait mutatja be csendes egyszerűséggel, az Isteni kéz (r.) Csángáló, a világhírű brácsás tragédiáját meséli el – a Parkinson-kórban szenvedő öreg mestert cserben hagyja a keze –, az Árva csillagokból (r.) a székelykeresztúri gyermekotthon képe bontakozik ki egykori lakója személyes története és archív felvételek által, az Előhívás (r.) pedig a Partiumban születettportréja: a világhírű fényképész mesél a vietnami háborúról szóló, személyes történeteket. Kettős portrét rajzol meg a Zeit der Zwillinge: a Németországban élő, kolozsvári származásúfilmjében egy bipoláris zavarral küszködő ikerpárt követ a nemrég eladott, kipakolandó, de még mindig emlékekkel teli, magyarországi szülői házukig. Az Inside Placesharmadik dokumentumfilmje, egy trilógia legszemélyesebb és egyben záró darabja: egy párkapcsolat válságát mutatja be zavarba ejtő közelségből. A 7. Filmgalopp egyetlen ismeretterjesztő filmje a Being A Bee, a nagyváradimunkája: a méhek közé „zsugorodva” mutatja be azok mindennapjait és fogalmaz meg erős környezetvédő üzenetet.Az alkotásokat a 21. Filmtettfeszt Erdélyi Magyar Filmszemle műsorában, október 6. és 10. között lehet majd megnézni több erdélyi városban. A részletes program szeptember második felében lesz elérhető a fesztivál frissen megújult honlapján A 7. Filmgalopp fődíja idén is egymillió forint a Nemzeti Filmintézet jóvoltából, a díj sorsáról szakmai zsűri dönt. A zsűri tagjai idén:filmrendező, forgatókönyvíró, dr.filmes szakember, valamintfilmtörténész.A hagyományokhoz híven a közönség is szavazhat a kedvenc versenyfilmjére: ezt megtehetik a mozivetítések végén a fesztivál helyszínein, illetve az alkotások október 6-a és október 8-a éjfél között elérhetőek lesznek a filmtettfeszt.ro-n is, és az ugyanitt található Like gomb lenyomása szintén voksolásnak fog számítani. A legnépszerűbb film elnyeri a Filmgalopp közönségdíját, a Nobila Casa által felajánlott 1000 lejt.A díjak átadására a fesztivál központi helyszínén, a kolozsvári Győzelem (Victoria) Moziban kerül sor szombaton, október 9-én.(közlemény)