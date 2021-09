Elhunyt Ion Caramitru színész, az UNITER elnöke

Vasárnap 79 éves korában elhunyt Ion Caramitru színész, a Román Színházi Szövetség elnöke - írja a Digi24. A színészt a bukaresti Elias Kórházban kezelték, ott is halt meg.



Caramitru 1942. március 9-én született Bukarestben, aromán családba. 1964-ben végzett a bukaresti I.L. Caragiale Színház- és Filmművészeti Egyetem. 1964-ben debütált a Bukaresti Nemzeti Színház színpadán. 1965-ben a Bulandra Színházba szerződik, 1990-1993 között az intézmény főigazgatója is volt. Karrierje folyamán több színháznál dolgozott színészként és rendezőként, számos híres szerep és rendezés kötődik a nevéhez. Olyan rendezők színházi rendezőkkel dolgozott, mintés. Összesen 40 filmben játszott, legutóbb a-ben kapott szerepet, játszott többek között azcímű,rendezte filmben, amely díjat nyert az 1965-ös cannes-i filmfesztiválon, de sokan ismerik a népszerű) filmekből is, amelyekben a Socraténak becézett tanár szerepét alakította. Külföldi rendezők filmjében is feltűnt, például az 1991-es,által rendezettcímű produkcióban, vagy arendezte 2002-escímű filmben.A közönség onnan is emlékezhet rá, hogy Caramitru vezéregyénisége volt az 1989. december 21-i és 22-i bukaresti Ceaușescu-ellenes tüntetéseknek, egyike volt azoknak, akik december 22-én bementek a TVR épületébe, és mint ismert személyiség, ő jelentette be a televízióban a diktatúra bukását. A felvételen 2:18-nál a jelenet.1990-es megalakulása óta a Román Színházi Szövetség (UNITER) elnöke, 2005 óta pedig a bukaresti Nemzeti Színház főigazgatója. 1996-2000 között kulturális miniszteri is volt, előbb, majd, végülkormányában. Tagja volt a Nemzeti Megmentési Frontnak, de annak pártá alakulásakor kilépett a szervezetből. Minisztersége idején már a Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt tagja.címoldali kép: Caramitru az idei UNITER-gála házigazdájaként/UNITER Facebook-oldal