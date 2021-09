17 ezer résztvevője volt a VIBE fesztivál városi kiadásának

Összesen 17 ezer ember vett részt szeptember 2-4. között a marosvásárhelyi VIBE fesztivál városi kiadásán, amelyen a koncertek mellett előadásokat, divatbemutatót és színházi előadásokat is tartottak - jelentették be a szervezők.



ByeAlex a VIBE színpadán

Dzsúdló a VIBE-os fellépése után

fotók: VIBE

Közös meccsnézés

Divatbemutató

Slam poetry

„A City Edition különkiadással készítettük elő a jövő évi fesztivált, ami a 2020-ról elhalasztott kiadás pótlása lesz. Azok, akik akkor jegyet vettek, a 2022-esre is bejöhetnek majd. A VIBE: The City Editiont pedig azért szerveztük, mert úgy gondoltuk, hogy az erdélyi fiatalok szeretnének végre, másfél év pandémia után újra itthon elmenni a legjobb magyarországi zenekarok koncertjeire. Így is lett, nagyon sokan kilátogattak a várba. Úgy értékeljük, hogy rendkívül sikeres volt a különkiadásunk, több ember jött el, mint amire számítottunk, és élettel töltöttük meg a marosvásárhelyi várat" - idézi a szervezők közleményefesztiváligazgatót.A szervezők azt írják, már nagy erőkkel készülnek a jövő évi fesztiválra, amelyet az eddigi legnagyobbnak terveznek, természetesen ha a járványhelyzet megengedi. „A szervezés újrakezdődött, hamarosan közlünk információkat, és találkozunk jövőre!” - idézi a közlemény a fesztiváligazgatót. 2022-ben a VIBE Fesztivált eredeti helyszínén, a Maros-parton szervezik június 30. és július 3. között.A VIBE: The City Edition három napján a marosvásárhelyi várba látogatók többek között ByeAlex és a Slepp-pel, Dzsúdlóval, Konyhával és az Intim Torna Illegállal találkozhattak a MOL Színpadon, csütörtökre pedig egy óriáskivetítős meccsnézést is szerveztek. Ezen kívül napközben előadások és workshopok voltak a MOL Teraszon, és színházi előadásokat is láthatott a közönség. Szombaton ráadásul egy divatbemutatót is tartottak a vár udvarán.