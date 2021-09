Elhunyt Jean-Paul Belmondo francia színész

Életének 88 évében hétfőn elhunyt Jean-Paul Belmondo francia filmszínész, producer. A halálhírt ügyvédje, Michel Godest közölte az AFP-vel.



A színész 1933. április 9-én született Neuilly-sur-Seine-ben. A Wikipedia szerint fiatalként először inkább a foci és az ökölvívás iránt érdeklődött, csak az 1950-es években kezdett el színészettel foglalkozni.(1960) című filmjével lett ismert színész. Belmondo később is többször dolgozott Godarddal, többek közöttés acímű alkotásokban is láthatta a közönség.Az 1960-as évektől kezdve egyre több szórakoztató produkcióban vállalt főszerepet, s ragaszkodott ahhoz, hogy kaszkadőr nélkül, személyesen hajtsa végre a legveszélyesebb akciókat is. Az 1980-as években jelentős sikereket aratott színpadi színészként is. Karrierje során összesen 80 filmet forgatott.