A tehetségkutatós győzelme után első magyar számával indul turnéra a 3AD

Könnyűzenei tehetségkutatón szerzett első helyet a 3AD zenekar, és a banda tagjai már a következő kihívásra készülnek: új, magyar nyelvű dalukat és Milk overdose albumukat mini erdélyi turnén fogják bemutatni a közönségnek.



Ballai Álmos (szólógitáros), Jakab Ákos (dobos), Jakab Ádám (basszusgitáros) és Debi (énekes), azaz 3A meg egy D, így lett 3AD.

, a 3AD frontembere szerint a zenekar sosem volt az a versenyzős fajta, viszont az első magyar dal megszületése után úgy döntöttek, szerencsét próbálnak. Szeptember 4-én pedig már ott álltak a Peron színpadán Marosvásárhelyen, ahonnan „emelt fővel jöhettünk haza az első díjjal”. Így pedig ők az egyik zenekar, aki a októberi fordulón az erdélyi magyarokat képviselhetik Budapesten, 40 másik zenekarral versenyben. A frontember szerényen hozzátette, a tehetségkutató viszont azért nyerte el a tetszésüket, mert rengeteg zenekart és szakmabelit ismerhettek meg.

Mini turné: jöhet a csapatás Erdélyben

Ugyanakkor Deborah úgy vélte, a marosvásárhelyi Peron Music Tehetségkutatón elért eredményük megerősítette őket abban, hogy első magyar dalukat és járvány miatt elmaradt lemezbemutatójukat épp ideje Erdély több pontjára is eljuttatni, egy Milk overdose turné keretein belül. A turnét már a kislemezük áprilisi megjelenése óta tervezték, most azonban meg is valósulhat.A banda tehát szept. 11-12-én Marosvásárhelyen, az utcazene fesztiválon lesz látható. Mivel Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen mindenképp szerettek volna egy nagyot bulizni, Szentgyörgyre szept. 16-án, Udvarhelyre szept. 17-én érkeznek. De Székelyföldön túl is mennek: Nagybányán a Főtér Fesztiválon lépnek fel szept. 18-án, aztán a pozitív vibe-okkal hazatérve, a mini turné záróakkordjaként Kolozsváron csapatják a sepsiszentgyörgyi House of Pioneers zenekarral együtt szept. 19-én, a Planetárium koncerttermében.

Az a bizonyos magyar szám

szerelmes, szakítós dalnak indult, ehelyett a zenekar szerint az egyik legbulisabb számuk lett. A szám tisztelgés is egyben az őket inspiráló zenészek előtt, akik a 60-70-es években számítottak valamit a modern művészetben. Meg persze kicsit szól arról a szerelemről is, aminek rossz vége lett.

Kilépnének a tinizenekar besorolásból

A thrash and roll zenei műfajban alkotó bandát kolozsvári tinizenekarként ismerhette meg az erdélyi közönség, azóta pedig a 15 éves alapítók már egyetemre járnak és úgy érzik, nem csak ők, a közönségük is egyre komolyabban veszi érdeklődésüket a zenei pálya iránt, és mindent meg is tesznek azért, hogy folyamatosan fejlődjenek.Jövőbeli terveik közé tartozik a magyar dalukhoz videoklip készítése, ami mellett már a következő kislemezük is hamarosan elkészül. „Terveink szerint még az idei év folyamán sikerül felvennünk a dalt, illetve videoklipet forgatnunk hozzá. Emellett még 2 angol dal is készülőben van, amit majd EP single-ként szeretnénk kiadni” – tette hozzá az énekes. (