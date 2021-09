Keddtől vetítik a romániai mozikban Magyarország legutóbbi Oscar-nevezettjét

Kedden, azaz szeptember 7-én kezdi romániai mozikörútját a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre - tájékoztat a film haza forgalmazója a Filmtett Egyesület. A fővárosban és tíz vidéki városban tűzik műsorukra a mozik. Horvát Lili rendezése képviselte Magyarországot a legutóbbi, a legjobb idegen nyelvű fim díjáért folyó Oscar-hajszában.



A Felkészülés… ugyanakkor Velence és Torontó után több nagy nemzetközi filmfesztiválon is sikerrel szerepelt: Antalyában Stork Natasa kapta a legjobb színésznő díját, Varsóban a film elnyerte a FIPRESCI díját, Chicagóban az Arany Hugó fődíjat, majd a fődíjjal együtt három trófeával tért haza a valladolidi fesztiválról, majd a philadelphiai filmfesztiválon kapta meg a legjobb játékfilm díját. A film az idei TIFF versenyprogramjában is szerepelt.A valóság és képzelet határán játszódó szerelmesfilm főszereplője, Márta, a negyven éves idegsebész szerelmes lesz. Fényes amerikai karrierjét hátrahagyva visszatér Budapestre, hogy új életet kezdjen a férfival. Ám Márta hiába vár a Szabadság-híd pesti hídfőjénél: a férfi nem jelenik meg a randevún. Márta kétségbeesetten a keresésére indul, de amikor rátalál, élete szerelme azt állítja: sohasem látta őt azelőtt.„…az első filmes főszerepét megkapólenyűgöző a szakmailag magabiztos, magánéletében bizonytalan idegsebészként: méltán lép be a legikonikusabb csendesen vágyódó filmes hősnők sorába. Döntéseit talán nem mindig értjük, de Stork finom rezdüléseinek köszönhetően azt pontosan tudjuk, mit érez. Szintén telitalálat voltrendező visszacsábítása a kamera elé, akin nem látszik, hogy tíz évre szüneteltette a színészkedést: ellenállhatatlan karizmával alakítja Márta szerelmének tárgyát” - írta a filmről a Filmtett kritikusa.A film romániai vetítései kedd este, Bukarestben kezdődnek: az Elvire Popesco Mozi a következő időpontokon tűzte műsorára:szeptember 7., 20:30szeptember 11., 16:00szeptember 19., 16:30A Román Parasztmúzeumban kétszer vetítik a filmet:szeptember 14., 20:15szeptember 16., 21:00A bukaresti Európa Moziban három alkalommal lehet megnézni szeptember első felében:szeptember 11., 19:30szeptember 13., 15:45szeptember 16., 19:30A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre további romániai vetítései:Kolozsvár, Győzelem Mozi – szeptember 10-tőlKolozsvár, Művész Mozi – szeptember 29-énNagyvárad, Cinema Palace – szeptember 10-tőlSepsiszentgyörgy – az EVA Filmmakers Fest tűzte műsorra (szeptember 10., 19:30), majd a Művész Mozi fogja vetíteni szeptember 10. utánSzatmárnémeti, Cinema One – szeptember 10-tőlBrassó, Cinema One – szeptember 10-tőlKézdivásárhely, Vigadó Művelődési Ház – szeptember 7.Székelyudvarhelyi Mozi – szeptember 19.Csíkszereda, Csíki Mozi – szeptember 10., 19:00 és szeptember 11., 19:00Craiova, Patria Mozi – szeptember 12. és 15.Nagyszeben, Művész Mozi – szeptember 10., 15. és 16.