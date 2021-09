Több mint 800 műtárggyal tartozik a Külügyminisztérium a Kortárs Művészeti Múzeumnak, de inkább nem adná vissza

A Kortárs Művészeti Múzeum beperelte a Külügyminisztériumot, hogy a nagykövetségek által többszáz nemzeti örökségnek számító művet veszített el az ország. Most azt kérik, hogy vagy adják vissza azokat, vagy fizessenek 9,3 millió lejt - számol be a G4média. A Kortárs Művészeti Múzeum összesen 823 műalkotást kér vissza, amelyet 1990 előtt és után kölcsönöztek ki, hogy a román diplomáciai képviseleteken kiállítsák.



Az ügy még folyamatban van, a következő tárgyalási időpontot október 18-ra tűzték ki.A Kortárs Művészeti Múzeum a Számvevőszék kérésére több éve próbálja a közel 1000 műalkotás helyzetét tisztázni. A külügyminisztériumtól kezdetben 904 műalkotást kértek vissza, kis részüket, összesen 38-at sikerült visszaszerezniük, amelyek addig a minisztérium bukaresti épületében lógtak. Ugyanakkor vannak olyanok, példáulcímű képe, amely a madridi követségen volt kiállítva, de elveszett: ezért a minisztérium kártérítést fizetett.A múzeum azt szerette volna, hogyha 2020 novemberéig megállapodást tud kötni a minisztériummal, amely tisztázza és rögzíti az alkotások visszaadásának folyamatát. Ez nem jött össze, ezért beperelték őket.A minisztérium az 1990 után kölcsönözött képek létezését nem tagadja, de kérte, találjanak valamilyen megoldást, hogy továbbra is náluk maradhassanak a képek, míg más alkotásokkal kapcsolatban azt állítják, a járvány miatt nehézkes lenne a képek visszaszolgáltatása - de nyitottak a békés megoldásra, a művek visszaszolgáltatására. Ezzel együtt a minisztérium állítása szerint, több műalkotás átadását nem is tudja igazolni a múzeum, ami egy további nehézség a visszaszolgáltatást illetően.Ugyanakkor a Kortárs Művészeti Múzeumtól bérelt képek nem csak a külügyminisztériumnál tűntek el.A Szociáldemokrata Párt (PSD) például 1993-1995 között 118 műalkotást kölcsönzött ki, de állításuk szerint a pártszékházat súlytó tűzben 2012-ben fele elpusztult. Ezekért is perelt a múzeum, először mégsem akart kártérítést fizetni a PSD, később azt mondták, hogy kifizetik őket.Románia Szenátusa is azok közé tartozik, akik nem akarják visszaadni a kölcsönzött munkákat, állításuk szerint azért, mert ezek is elvesztek. A művek között van példáulcímű munkája, vagymunkája.De beperelték a Román Rádió háttérintézményét is, amely 1993-ban 7 festményt kapott kölcsön, de csak 4 került elő, 3 elveszett. Többek között egy-festmény, illetve egy-kép is.