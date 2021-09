Egy abortuszdrámáról szóló francia film nyerte az Arany Oroszlánt

Audrey Diwan abortuszról szóló drámája, a Happening lett a 78. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál fődíjasa, az Arany Oroszlánt egyhangú döntéssel adta oda Diwannak a fesztivál zsűrije - írta meg az Euronews.



A film egy azonos című, önéletrajzi ihletésű regény adaptációja, amely a hatvanas években játszódik, amikor az abortusz még illegális volt Franciaországban.„Ezt a filmet dühvel csináltam. És közben vágyakkal is. Hasból, zsigerből, szívből, fejből. Azt akartam, hogy a Happening egy élmény legyen” – mondta Diwan a szombati díjátadón.Diwan a hatodik nő, aki Arany Oroszlán-díjas filmet rendezett.Két Ezüst Oroszlánt is kiosztottak a gálán:című filmje vitte el a zsűri fődíját ésítélték a legjobb rendezésért járó díjat acímű western filmjéért.A legjobb női alakítás díjátkaptacímű filmjében való játékáért, a legjobb színész díjátérdemelte ki acímű filmben nyújtott alakításáért.A filmfesztiválon pénteken magyar rendezőt is díjaztak,a leginnovatívabb film díj azcímű alkotásáért.