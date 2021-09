A csomagolóművész álma halála után vált valóra: selyembe burkolták a párizsi Diadalívet

Teljesült Christo álma: elkészült a tervei alapján a párizsi Diadalív becsomagolása hétfőn. A tavaly elhunyt bolgár származású művész hatvanéves terve vált valóra a párizsi Diadalív becsomagolásával. A július óta folyó, hétfőn befejeződött munkához 25 ezer négyzetméter újrahasznosított anyagot használt a 95 főből álló csapat.



