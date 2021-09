Két nap múlva megnyitja kapuit a 6. Csíkszeredai Könyvvásár

Elrugaszkodást kínál a mindennapjainkat meghatározó rutinszerű életünkből a csütörtökön, szeptember 16-án kezdődő 6. Csíkszeredai Könyvvásár. Erről biztosította a sajtón keresztül a könyvbarátokat Korodi Attila polgármester. A könyves rendezvény négy napon keresztül könyvekkel, irodalommal, könyvbemutatókkal, közönségtalálkozókkal, pódiumbeszélgetésekkel és zenével tölti meg az Erőss Zsolt Arénát.



A Csíkszeredai Könyvvásár Székelyföld szívében arról az értékteremtésről szól, amely évről évre egyre nehezebb kihívásokkal néz szembe. De az a tény, hogy idén, a járvány miatt nagyon kiszámíthatatlan időszakban is létrejön, bizonyítja, hogy helye és létjogosultsága van a székelyföldi kulturális események sorában – hangsúlyozta Korodi Attila a mai, szeptember 14-i sajtótájékoztatón. A polgármester ugyanakkor köszönetét fejezte ki a könyvvásár szakmai partenereinek, a Bookart és a Gutenberg kiadóknak. Mint mondta, a könyvkiadásban kulcsszerepet betöltő vállalkozások példát mutatnak arra, hogy ekkora közösség is képes a könyvön keresztül fenntartani magát és ismételten szépet alkotni.alpolgármester szerint a Csíkszeredai Könyvvásár jó példa arra, hogy ha teret adunk, akkor a kultúra csak ömlik és hömpölyög. Az esemény tere ez alkalommal is az Erőss Zsolt Aréna lesz, amely köztudottan egy krízishelyzet átmeneti megoldásaként helyet biztosít a tűzkárosult roma családoknak. „Erre a helyzetre a kultúra nyelvén reagálva olyan programokat is beiktattunk a könyvvásár eseménysorozatába, amelynek célja az érzékenyítés, a két közösség egymáshoz közelítése” – fogalmazott az alpolgármester., a Bookart Kiadó igazgatója az esemény folyamatos fejlődését emelte ki,, a Gutenberg Kiadó vezetője pedig az általuk kínált, jeles magyarországi könyvkiadók (Móra, Pagony, Jelenkor, Helikon, Magvető) legfrissebb címeire hívta fel a figyelmet.Csütörtök délutántól vasárnap kora délutánig gazdag programmal várja tehát látogatóit a Csíkszeredai Könyvvásár. A 22 stand kínálata mellett a szervezők közel negyven kiegészítő eseménnyel teszik színessé a rendezvényt. A könyvbemutatók, pódiumbeszélgetések, közönségtalálkozók remek alkalmat biztosítanak arra, hogy a szerző és olvasó közötti, legtöbbször személytelen kapcsolat élővé váljon.Kiemelt helyet kapnak a könyvvásár keretében a megzenésített versek is. A népszerű és közismert Kaláka együttes két alkalommal is – csütörtökön 14.15-től és pénteken 20.00 órától – dalba önti a verseket, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Szombaton 20.00 órától a Kollár-Klemencz Kamarazenekar az Ég az erdő című koncertjével örvendeztet meg. A kisebbeketAlmából ki, körtébe be című kötetének versei hozza majd mozgásba egy zenés könyvbemutató keretében.Szinte minden órában két program fut majd párhuzamosan a színpadon, illetve a bejárat mellett felállított Fodor Sándor-sátorban. Érdemes lesz tehát mindenkinek jó előre megtervezni a saját könyvvásáros programját!A részletes program megtekinthető a szereda.ro honlapon, illetve napi bontásban elérhető lesz az esemény Facebook-oldalán Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának közleménye