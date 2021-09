A közös emlékezet a székelyudvarhelyi dráMA kortárs színházi találkozó középpontjában

A közös emlékezet áll a székelyudvarhelyi dráMA kortárs színházi találkozó középpontjában, amelyen 13 társulat 15 előadása lesz látható - közölte kedden a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház.



A Tomcsa Sándor Színház és a Pro Theatrum Alapítvány által szervezett 12. dráMA kortárs színházi találkozó szeptember 20. és 26. között zajlik, a seregszemlének továbbra is az a célja, hogy szolgálja a kortárs színházat és drámát, és lehetőséget teremtsen a találkozásra, alkotói beszélgetésekre.A programban román és magyar nyelvű előadások, gyermeknek szóló produkciók, közösségi előadások, egyéni műsorok egyaránt szerepelnek. Emellett lesznek koncertek, könyvbemutatók, filmvetítések, valamint műhelymunkák.A vendéglátó Tomcsa Sándor Színház mellett a seregszemlén előadást mutat be a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház, a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház, a bukaresti Odeon Színház, a Kolozsvári Állami Magyar Színház, a nagyváradi Szigligeti Színház, a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu és Tamási Áron Színház, a Csíki Játékszín, a kolozsvári Reactor és a marosvásárhelyi Yorick Stúdió független társulatok, a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata, valamint a kézdivásárhelyi Udvartér Teátrum.Ugyancsak a dráMA keretén belül hirdetik meg az ötödik dráMÁzat drámaíró pályázat kategóriáinak győzteseit. A pályázatról, a székelyudvarhelyi színház igazgatója korábban elmondta, hogy az idén a szervezők meglepetésére több mint 160 alkotás érkezett be. Úgy vélte, hogy remek alkotások vannak mind a magyar, mind a román nyelvűek között. (MTI)