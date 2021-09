Ha a járványügyi helyzet nem szól közbe, két hét múlva indul a Filmtettfeszt

Október 6-án indul a Filmtettfeszt Erdélyi Magyar Filmszemle 21. kiadása. A fesztivált idén Kolozsvár központtal és 14 további városban rendezik meg, helyi szervezőpartnerek segítségével. Idén először Marosvásárhely is csatlakozik a Filmtettfeszthez, a K'Arte Egyesülettel együttműködésben. A temesvári műsor sajátossága, hogy a rendezvény utáni héten, október 15–16-án zajlik majd.



A program gerincét a legváltozatosabb műfajú új magyar filmek alkotják, köztük több hazai premier is lesz, példáulúj filmje,A Filmtettfeszten továbbá tucatnyi friss magyar nagyjátékfilmet lehet megnézni, amelyek között szép számban vannak erdélyi vonatkozásúak is. A nyitófilm például acímű párkapcsolati dráma, amelynek két főszerepétés a marosvásárhelyialakítja. Utóbbi felbukkancímű, a Máramarosi-havasokban forgatott filmjében is, amelynek főszerepét a kolozsvárijátssza, oldalán több erdélyi kollégájával, köztük a csíkszentmiklósi születésűTöbb filmtettfesztes helyszínen vetítik majdkolozsvári rendező első egészestés alkotását, a, illetverészben erdélyi helyszíneken, itteni stábbal és színészekkel forgatott filmantológiáját, a. A válogatásba két dokumentumfilm is került: a kolozsvárirendezte, valamintcsángó témájú portréfilmje, aA dokumentumfilmes műsort anevű versenyszekció is erősíti: idén hét erdélyi dokumentumfilm mérettetik meg benne.A fesztivál programja elérhető már a filmtettfeszt.ro -n, kivételt képez Kolozsvár, melyet később tesznek közzé a szervezők.A közleményben kifejtik, hogy a fesztivál szigorúan betartja az érvényes járványügyi korlátozásokat, részvételi szabályzata ezek függvényében módosulhat. A többnyire beltéri helyszíneken, de a kültéri vetítéseken is kötelező a kézfertőtlenítés és a maszkviselés a vetítés teljes időtartama alatt. Azokon a településeken, ahol a COVID-19 fertőzöttségi arány meghaladja a 3 ezreléket, a beltéri vetítésekre kizárólag védettségi igazolvány felmutatásával lehet majd belépni.