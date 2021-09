Szeptemberben Erdélyben turnézik a Kiscsillag

Négy erdélyi városban is lehetőségünk részt venni hosszú idő után a Kiscsillag koncertjein, Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen, Gyergyószentmiklóson és Marosvásárhelyen. Vendég a Teddy Queen.



Szerda ▶️ KISCSILLAG - Sepsiszentgyörgy @ Szimpla Csütörtök ▶️ Kiscsillag & Teddy Queen koncert - Felső G // Székelyudvarhely Péntek ▶️ Kiscsillag & Teddy Queen - Gyergyószentmiklós @ Figura Szombat ▶️ Kiscsillag & Teddy Queen koncert - Marosvásárhely Bizonyára keveseknek kell bemutatninevét, a néhai Kispál és a Borz alternatív rockegyüttes énekes-gitárosát. A Kiscsillag formációt 2005-ben alapították többek között a Pál utcai Fiúk frontemberével,ral. Az együttest 2010-ben jelölték az"Legjobb magyar előadó" kategóriában, 2012-ben pedig elnyerték "Az év hazai alternatív albuma" Fonogram-díjat acímű lemezükkel.A zenekar lemezein és koncertjein számos vendégművész is közreműködött az évek során;(az Amorf Ördögök, a Péterfy Bori & Love Band és az Erik Sumo Band alapító tagja) volt a producere a Kiscsillag első két lemezének, illetve a Légyszíves című dalnak a zeneszerzője is.írta a Russian in the school és a Fishing on Orfű szövegét, melyekben énekel is. A 2012 őszén indult Idáig tudom a történetet című turné előadásain közreműködöttzongorista;, az Anna and the Barbies énekesnője ésis, a prózai elemek alkotótársa pedigíró volt Lovasi mellett. A Néniket a bácsiknak! című lemezenés, a Szeles című albumon pedig az Erik Sumo Bandből ismerősműködtek közre.2020 márciusában jelent meg a zenekar legutóbbi sorlemezecímmel, melynek lemezbemutató-turnéja COVID19-járvány miatt elmaradt, és csak 2020 második felében tudta bepótolni a Kiscsillag egy klubturné keretében. Az album egy önmagán túlmutató univerzumot képez, melyben a dalok mellettgrafikái és Lovasi András meséje is tartozik.A lemezhez két videoklip készült a 2020-as koronavírus-járvány alatti karantén idején: adalhoz a zenekar tagjai saját otthonukban "forgatták" mobiltelefonnal a videóanyagot, a Láng című dal egyfajta közösségi videoklip, melyben a Kiscsillag-rajongók által beküldött kisvideók szerepelnek.