Egész napos évadnyitó eseményt tartott a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata 2021. szeptember 22-én, szerdán 70% RELOADED néven egész napos évadnyitó eseményt tartott.



A rendezvényt a Gemma kávézóban rendezett sajtótájékoztató nyitotta, mely alkalommalvezérigazgató elmondta, a színház a szűkös anyagi lehetőségei valamint a pandémia okozta nehézségek ellenére továbbra is minőségi kínálatot nyújt a közönségének, a nemzeti színház státusz minőségre kötelez, tette hozzá., a Tompa Miklós Társulat művészeti igazgatója ismertette a 77. évad előadáskínálatát, valamint bemutatta a Társulat új tagjait.Az évad fő gerincét az új előadások képezik. Az első a tavalyi évadban készült, idén bemutatottcímű kistermi produkció,rendezésében. Ugyancsak a Kisteremben kerül bemutatásra aírtacímű, a Yorick Stúdióval együttműködésben készülő produkció a #metoo mozgalom témájára, melyetrendez.rendezi a Molière:című nagytermi előadást,átiratában. A Társulat szilveszterre idén is nagytermi zenés vígjátékkal készül,című zenés bohózatátviszi színpadra.Az új évben folytatódik az Ibsen ciklus, Keresztes Attilacímű színművet rendezi a Nagyteremben. Az előadástkistermi bemutatója követi,című színművével. Az évad végén, a társulat új tagja felnőttekhez szóló mesét rendez –című művét a színház Nagytermében mutatja be. A Zsótér Sándor által rendezett produkcióval párhuzamosan Keresztes Attila egy gyerekeknek szóló mesejátékot rendezcímű művéből.A Társulat az előző évekhez hasonlóan folytatja költészeti estjeit: 2021. szeptember 28-án 19:00 órától a színház Nagytermébenrendezésébencímmeltart, a magyar költészet napjára pedig TANDORI versszínházi installációval készül, Keresztes Attila szakmai irányításával. Aáltal vezetett tavalyi, nagy népszerűségnek örvendőidén is folytatódik, amely a magyar kulturális hagyományainkat, nagy eseményeinket, ünnepeinket járja körül. A társulat folytatja tantermi projektjeit is, melyek keretében ez idáig két előadás készült, valamint az önkéntesekkel való mindennapi közös munkát.Az ötödik alkalommal megrendezett nyílt napon ezúttal a magyar dráma napját is ünnepelte a társulat. A két alkalommal, 12:30 valamint 16:30 órától kezdődő beavatószínházi előadáson négy marosvásárhelyi iskola diákjai és tanárai (Marosvásárhelyi Református Kollégium, Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum, Elektromaros Technológiai Líceum, Gheorghe Șincai Szakképző Líceum) vettek részt, akik a társulat színészeivel közösen igyekeztek körbejárni acímű drámájában felvetett legfontosabb problémákat és azok mai értelmét.A hagyományokhoz híven sor kerültszobrának megkoszorúzására. A Színház felkérésére idéníró fogalmazta meg drámanapi üzenetét, amelytolmácsolásában hangzott el, majd Keresztes Attila művészeti igazgató mondott ünnepi beszédet. A társulat tagjai mellett jelen volt a Mentor Könyvkiadó, koszorúzott Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, a Maros Művészegyüttes, a Sütő András Baráti Egyesület, a Teleki Téka Egyesület, a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány, valamint a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház.Az esemény főbb pontjait színes programok egészítették ki: a reggeli tornához a hangulatot ezúttal élő népzene biztosította, majd a társulat színészei kulisszajárást tartott az érdeklődőknek. A program éjszakába nyúló színházi kvízzel zárult, B. Szabó Zsolt irányításával.A Tompa Miklós Társulat felhívja nézői figyelmét, hogy az új évad repertoárja felkerült a Színház honlapjára (www.nemzetiszinhaz.ro). A Színház tevékenységeit érintő további részletek a későbbiekben a Facebook - valamint a Instagram-oldalon követhetők.