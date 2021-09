Hamletet és Utas és holdvilágot is bemutatnak a tervek szerint a kolozsvári magyar színház új évadában

A Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója, Tompa Gábor sajtótájékoztató keretében ismertette a 2021/2022-es évad terveit. Elmondta, hogy annak ellenére, hogy a színház újra megszorítások közepette lesz kénytelen működni, bízik abban, hogy az idei évadra tervezett események megvalósulhatnak.



A 229. évad első bemutatóját Csehovjét szeptember 1-jén láthatta a közönségrendezésében. Ezt követőenkezdte el próbálnicímű drámáját, melynek premierjére október 13-án kerül sor a színház nagytermében.Az idei évadban további nyolc bemutatóra készül a kolozsvári társulat. Tompa Gáborcímű tragédiáját állítja színpadrasal a címszerepben, majd a tervek szerint azcíműművet rendezi a színház stúdiótermében.A Hamlet tervezett bemutatójának időpontja december 3., amely egyben nyitó előadása is lesz a Kolozsvári Állami Magyar Színház december 3–10. között szervezett Showcase 2021 című miniévadjának. A minévad alkalmával a legújabb bemutatóit és a pandémiás időszakban kevés alkalommal játszott előadásait tűzi műsorra a színház, amelyek a következők:(r.), A. P. Csehov: Cseresznyéskert (r. Yuri Kordonksy), William Shakespeare nyomán(r.),nyomán(r.), Nóra (r.),(r.).A 2022-es év első bemutatója, a 2020/2021-es évadból a járványhelyzet miatt elmaradt,címűadaptáció Botond Nagy rendezésben.Az idei évadban újra a kolozsvári társulattal fog együtt dolgozni, akinek eddigi három rendezése () továbbra is töretlen sikernek örvend. Ez alkalommal márciusban, kortárs angol szerzőcímű Szophoklész-átiratát állítja színpadra a színház nagytermében, mígegy kortárs német szöveget,című drámáját rendezi a színház stúdiótermében. Ezt követően májusbancímű regényének színpadi adaptációját viszi színre a nagyszínpadon.Ebben az évadban kezdetét veszi az Európai Színházi Unió KATASZTRÓFA elnevezésű nemzetközi projektje 16 európai színház részvételével, melynek keretében hét koprodukciós előadás valósul meg. A projekt célja, hogy az antik görög drámákból kiindulva, olyan nemzetközi koprodukciók jöjjenek létre, amelyek a jelen történésein keresztül értelmezik újra ezeket a műveket. Tompa Gábor rendezésében a Kolozsvári Állami Magyar Színház a konstancai Állami Színházzal és a ljubljanai Szlovén Nemzeti Színházzal együttműködésben egy négynyelvű előadást hoz létre,című tragédiája éscímű színműve alapján. Az előadás szabadtéri bemutatójára Konstancán kerül sor 2022 júniusában, majd ezt követi jövő ősszel a ljublajanai bemutató. A kolozsvári közönség első alkalommal a 2022-es Interferenciák Nemzetközi Színházi Fesztiválon láthatja majd az előadást.Az évad utolsó bemutatójátrendezi; Az ifjú barbárok című,ésbarátságáról szóló előadás a kolozsvári társulat és a Gyulai Várszínház koprodukciójaként jön létre.Tompa Gábor elmondta, hogy az előadások és események mellett sor kerül a színház modernizálására és renoválására vonatkozó tervek elkészítésére is, és várhatóan a jövő év során elkezdődhet a színház épületének a teljes felújítása.