Kik a dráMÁzat drámapályázat idei nyertesei? Összesen 134 pályaművet bíráltak el

Nem adták ki az első díjat az idén ötödik alkalommal megszervezett dráMÁzat drámapályázat drámaÍRÓ kategóriában - közölték az MTI-hez eljuttatott közleményükben a szervezők.



A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, a nagyváradi Szigligeti Színház és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem által szervezett dráMÁzat drámapályázatra összesen 134 pályamű érkezett. Ezek közül negyven magyar nyelvű dráma olyan alkotóktól, akiknek már jelentek meg más művei nyomtatásban.Első helyezést a zsűri nem adott ki, a második helyezést megosztva kapta az Ikarosz -verses szövege és a Mielőtt a kakas -pályamunkája. A harmadik helyezést szintén megosztva ítélte a szakmai zsűrinak A nap körül kering ésnak a Bizalom utca című művéért.A Debüt kategóriában 64 magyar nyelvű pályaművet értékelt a szakmai zsűri. Ide azok a művek kerültek, amelyek szerzője még nem publikált drámát, illetve nem is mutatták be írását. Az eredményhirdetés izgalmas pontja volt a nyertes művek jeligéinek "feltörése". A kategória első helyére sorolt pályamunkáról a jelige fölfedése után kiderült, hogy nem felel meg a Debüt kiírásának. Az első helyet végülszerezte meg A helyi című drámájával, a második helyezett Harmadnapra című művetjegyezte, a harmadik díjat pedig a Matchbox,munkája nyerte.A zsűri tagjai közül többen megjegyezték, hogy nincs nagy színvonalbeli eltérés a Debüt és DráMAíró kategória között, többen is a formai invenciót, a téma aktualitását, az időbeli érvényességét tartották fontos szempontnak. Mindkét kategóriában több mű érintette a világjárvány körül kialakult diskurzusokat, az egyedüllét, a magányosság, az öregkor és a közös emlékezet témáját.A román nyelvű drámák dramAUTOR versenyébe - a zsűri értékelése szerint - több izgalmasabb, értékesebb mű érkezett, mint a két magyar nyelvű kategóriába. Ezek közt több volt a filozofikus tartalmú, vagy akár az abszurdba hajló, és a kivándorlás témája is többször visszaköszönt.Az igazi meglepetést a kategória legjobbja jeligéjének megfejtése jelentette. Eszerint ugyanaz aszerezte az első díjat, aki már a legutóbbi dráMÁzatot is megnyerte, most pedig nemcsak a Noul profet (Új próféta) című művével lett első, hanem a Plimbarea Elizei (Eliza sétája) című gyermekdarabjával külön díjban részesült. A második díjatnek ítélte a zsűri az Oameni de piatra (Kőemberek), a harmadikat pedignak az Între viață si moarte (Élet és halál között) című művéért.A dráMÁzat drámaíró verseny eredményeit szombaton hirdették ki Székelyudvarhelyen a helyi Tomcsa Sándor Színház és a Pro Theatrum Alapítvány által szervezett dráMA kortárs színházi találkozó keretében. (MTI)