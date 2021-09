Véget ért a székelyudvarhelyi 12. dráMA kortárs színházi találkozó

Egy hétig tartott a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház és a Pro Theatrum Alapítvány által szervezett dráMA kortárs színházi találkozó, amely immár tizenkettedik alkalommal teremtett lehetőséget a néző és a kortárs dráma találkozására, alkotói beszélgetésekre, eszmecserére. A fesztivál idei témája a közös emlékezet, a meghívott előadások a közel- és a nem-annyira-közelmúltunkat dolgozzák fel. A hat nap alatt 14 társulat 16 előadása, három koncert, könyvbemutató, beszélgetések, rövidfilmek, műhelymunkák tették színessé és kihagyhatatlanná a dráMÁt.



Destin(s). Fotó: DráMA

Hétfőn, az ünnepélyes megnyitót követően, a temesvári Állami Magyar Színház Adrian Sitaru filmrendező által írt és színpadra álmodott Az ember, aki csak azt tudta mondani, amit olvasott a lét alapvető erkölcsi kérdéseit feszegető előadására került sor. Ezt követően Tamás Boglár-Tamás Gyopár szerzőpáros jegyezte Persze, a gyermekét egyedül nevelő, anyai sorsot boncolgató, a Figura Stúdió Színház előadását láthatták. 22 órától a színházunk Beckett: RövidekIScurteIShorts c. UNITER- díjas filmszínházi előadásának vetítésére került sor.A magyar dráma napján a dráMA program egy érdekfeszítő könyvbemutatóval vette kezdetét. Visky András, íróval, dramaturggal, színházi alkotóval Dálnoky Réka, művészeti vezető beszélgetett, színházi látásmódjáról, az írásról, tanításról, színházi munkáiról valamint a Mire való a színház? c. könyv születéséről. 17 órától az Odeon Színház Julieta fără Romeo című a shakespeare-i női archetípusokból inspirálódó előadása volt látható. Ezt követően Visky András Pornó - Feleségem története c. darabját Árkosi Árpád rendezésében, a Kolozsvári Állami Magyar Színház előadásában láthatták a találkozó nézői. Este a dráMA kocsMA tere a Meghatározatlan időre kirakatszínházi előadás pillanataitól elevenedett meg, 21 órától Szőcs Petra, Anton és Damian Groves, Tóth Barnabás és Bogdan Mureşan egy-egy rövidfilmje volt megtekinthető.Szerdán 15 órakor egy jó hangulatú, a pályaműveket, az értékelés nehézségeit fellebbentő kötetlen beszélgetés keretén belül hirdették ki a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, a nagyváradi Szigligeti Színház és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem által szervezett, V. dráMÁzat drámapályázat eredményeit. Ezt követően Albert Mária színházi szakíró, fordító, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem oktatója Tóth Tündével A tigris c. előadás rendezőjével beszélgetett, az előadás megszületésének folyamatáról, színészi hivatásról, a színész-rendezői lét kihívásairól, családról, valamint a jövőbeli terveiről. A Szigligeti Színház előadását a Gianina Cărbunariu A tigris c. áldokumentum-színházi drámáját, amelyben a kortárs európai és romániai társadalom működésének keresztmetszetét is nyújtja, 17 órától láthatta a nagyérdemű. Elena Popa és Fatma Mohamed az Andrei Mureşanu Színház színművésznőinek Destin(s) c. sorsról szóló performanszát, Fekete Zsolt, a cigányok sorsáról párbeszédet indító stand-up elemekkel tarkított, koncertszínháznak mondott performansza, a Perkucigó követte az est során.Csütörtökön is a T.E.Á-val (Találkozás Egy Alkotóval) kezdődött a találkozó aznapi programja. Az Emlékezet balladái c. előadás alkotócsapatával Győrfi Kata, költő, a Tomcsa Sándor Színház művészeti referense beszélgetett a néhány éve Kolozsváron létrejött független színházi formáció, a Reaktor alkotócsapatával. A független színházi lét megpróbáltatásaiba, a projektalapú előadások létrejöttének műhelytitkaiba is betekintést nyújtó beszélgetést Halász Péter Gyerekünk c. előadása követte. A Csíki Játékszín valóság és fikció kényes mezsgyéjére rákérdező előadása után a Reaktor Emlékezet balladái c. dokumentumszínházi előadása következett. Az Ivan & The Parazol, a budapesti beat, rock zenekar koncertje zárta az estét.A marosvásárhelyi Yorick Stúdió a diktatúra éveinek bugyrait megidéző előadása a Lázadni veletek akartam, pénteken a Harag György Társulat nagyszabású produkciója, a Raszputyin előadása előtt volt látható. Szőcs Géza „látomásdrámája” egy érdekfeszítő látleletet nyújt a kollektív európai lelkiismeretünkről. Az est hangulatát a székelyudvarhelyi színház színészzenekarának az Actors’ Dzsem Sessionnek és előzenekarának a Stereo Face-nak koncertje emelte.A szombati zárónap találkozóhoz méltón egy, a kortárs drámaírás helyzetét tematizáló kerekasztal-beszélgetéssel vette kezdetét. Drámaírók, fordítók, rendezők, színházi szakírók, kritikusok, dramaturgok, egyetemi tanárok, intézményvezetők a drámaíró és rendező alkotófolyamatáról, a kortárs szövegekhez való árnyalt és sokrétű viszonyulásról, a kortárs drámák elérhető adtabázisának szükségszerűségéről beszélgettek, megfogalmazva annak tervét, hogy állandó fórumot hozzanak létre. Utolsó nap a gyerekekre és a gyermeklelkű felnőttekre is gondoltak a szervezők. Délelőtt az Udvarhely Bábműhely előadása Az öreg király hagyatéka kínált igazán tartalmas családi programot. Bódi Attila Lázadni veletek akartam című regényét Barabás Olga alkalmazta színpadra, a szombati T.E.A. keretén belül velük beszélgetett Boros Kinga a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanára, színházi szakíró, dramaturg, az adaptáció készítésének módozatairól, a szöveghez viszonyuló kettős nézőpontról. A kézdivásárhelyi Udvartér Teátrum és a Tamási Áron Színház koprodukciója, az aritmia.doc c. előadás zárta az előadások sorát a dráMÁn. A hét fiatal erdélyi költő és hét sepsiszentgyörgyi színész találkozásának élményéből született performance-jellegű előadást Kelet-Európa egyik legizgalmasabb zenei exportcikke, a Karpov not Kasparov együttes koncertje követte.A 12. dráMA blogíró csapata a dráMAzsolák a találkozó ideje alatt sok izgalmas, sokrétű anyagot készített a dráMÁról, anyagaikat itt tekinthetik meg