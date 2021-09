Erdélyben is gyűjtenek, hogy a híres szatmári direktornak, Szabadkay Józsefnek széke legyen a budapesti Gólemben

Ismert közéleti emberek székeket fogadnak örökbe Európa első Zsidó Előadóművészeti Központjában, amelynek megnyitását 2020 őszére tervezték a VII. kerületi Csányi utcában. Ám a pandémiás helyzet miatt nem történt ez meg, a felújításra szánt pénzt erősen felemésztette, hogy a járvány ideje alatt nem tudtak előadásokat tartani, fedezni kellett a minimális működési költségeket.



Most a nézők, pártolók támogatását kérik a működéshez. 99 széket lehet örökbefogadni a színházban, darabonként 300.000 forintért, amelyekhez kisebb-nagyobb összegeket tudnak adni a támogatók. A kampányba neves közéleti személyiségek is bekapcsolódtak, eddigindított személyes kampányt, hogy összejöjjön egy-egy székre a kitűzött 300.000 forint.Az erdélyi újságíró és azok, akik támogatják elképzelését a híres szatmári színigazgató,nevét szeretnék megörökítve látni a budapesti Gólem Színházban. Az adománygyűjtés célja 300 ezer forint összegyűjtése, amelyből már több mint 280 ezer összegyűlt."A jó színházat nem tűri a hatalom, mert a jó színházban tisztulnak a fejek, nevetnek a szájak, szárnyalnak a lelkek. A jó színház helyét sóval vetné be az önkény. A magyar színháztörténet egyik legelszántabb színházmentőjevolt, aki Szatmárnémeti magyar színházát mentette meg a trianoni döntés utáni években a román királyság cenzúrájától, a gazdasági válságtól, a kulturális összeomlástól. Mindenek ellenére, mindennel szemben jó magyar színházat csinált. Egészen a magyar csapatok 1940-es bevonulásáig, és a zsidó törvények észak-erdélyi bevezetéséig. Két évtizedes önfeláldozó munkáját mellőzéssel, kirúgással hálálták meg a magyar hatóságok. Utolsó emlékezetes fellépése az volt, amikor hófehér frakkban végigvonult a szatmári gettóból az Auschwitz felé induló vonathoz. Egykori közönsége, azok, akik oly sok áttapsol estét, katarzist köszönhettek neki és a szatmári színháznak, akik vele élték túl a Trianon utáni évtizedeket, tétlenül nézte a vonulást. Szeretném, ha Szabadkay Józsefnek, és a fehér frakknak lenne emléke a Gólem színházban, mert az jó színház a szó valódi és igaz értelmében. Helye kell legyen ott egy Szabadkay Józsefnek" - írta a Jóügyek.hu oldalon a Fehér Frakk adománygyűjtés kezdeményezője,újságíró.Az adománygyűjtést sokan támogatták Erdélyben is, többek közöttdramaturg, a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulatának igazgatója is üdvözölte a kezdeményezést."Színházépületünk hamarosan 130. születésnapját ünnepli. Ebben a 130 évnyi színháztörténetben Szabadkay neve a legnagyobbak közé tartozik. Milyen szép egybeesés volna, ha éppen e kerek évforduló közelében, tőlünk távol, mások is emlékeznének e 130 év egyik legnagyobb hőskorszakának egy jelentős szatmári alkotójára - és valóságos mártírjára. (...) Örömmel támogatom ezt a kezdeményezést - és erre bátorítok minden szatmári színházszerető embert, akinek módjában áll néhány forintot áldozni arra, hogy Szabadkay emlékét mások is, más módon is megőrizzék, szeretett városától, színházától és tőlünk, emlékező utódaitól több száz kilométenyire is" - írta Bessenyei Gedő István.