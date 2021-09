Kántor László kapja 2021-ben a Sárga Csikó Díjat

A kolozsvári származású Kántor László kapja 2021-ben a Filmtett Egyesület Sárga Csikó Díját - jelentették be a Filmtettfeszt szervezői. Az első erdélyi magyar játékfilmről elnevezett életműdíjat 2012-ben alapította a Filmtett Egyesület, és évente tüntetnek ki vele egy-egy olyan filmes személyiséget, aki munkásságával jelentős mértékben segíti vagy segítette a kezdő és a tapasztalt erdélyi filmesek pályájának alakulását.



A szervezők tájékoztatása szerint Kántor László 1964. október 27-én született Kolozsváron. Édesapja (Kántor Lajos - szerk.) irodalomtörténész, édesanyja (Kántor Erzsébet - szerk.) tanár, műfordító volt, ő maga azonban – bár két kötete is megjelent Budapesten – végül nem lépett szépirodalmi pályára, a vizuális művészetek érdekelték. A gimnázium elvégzése után fotósként dolgozott, több egyéni kiállítása volt Romániában és Magyarországon. Két évig bábszínész volt Kolozsváron, majd a Kolozsvári Állami Magyar Színház könyvtárosa, később irodalmi titkára és fényképésze lett.1989-től szerkesztő-operatőrként dolgozott a Román Televízió kolozsvári, majd 1990-től bukaresti stúdiójának magyar nyelvű adásánál, majd különböző nyugat-európai tévécsatornáknál. 1996-ben film- és televíziós operatőr-rendezőként végzett a budapesti Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Ekkor már rendszeresen dolgozott rendezőként és operatőrként a Magyar Televíziónál és a Duna Tévénél, ugyanakkor asszisztensként, segédoperatőrként vagy forgató kameramanként részt vett a Hunnia Filmstúdió, a Budapest Filmstúdió, a Focus film, az Eurofilm, a TMA különböző filmprodukcióiban (Rotschild hegedűje, Witman fiúk, Glamour, Evita stb.).1999. júniusától a Budapest Filmstúdió igazgatója. 2001-től az Új Budapest Filmstúdió producereként is dolgozik, 2003-tól ügyvezetője és tulajdonosa is egyben majd megalapítja a Matrix Filmet. Évekig a Magyar Producerek Szövetségének alelnöke. Az Európai Filmakadémia tagja, két cikluson át képviseli Közép- és Kelet Európát annak igazgatótanácsában.Számos magyarországi filmes projektet hozott Erdélybe, az elmúlt évek során: itteni helyszíneken, itteni stábbal, helyi filmes szakemberekkel és színészekkel dolgozott). Ezen kívül dokumentumfilmet forgatott ittról,ról,ről stb. Magyar koproducerként balkáni () és román filmekben is részt vett (pl. kétszer is dolgozottval: aésalkalmával, és bemutatás előtt állcímű, 2019-benfel forgatott román–magyar koprodukciója. Jelenlegcímű regényének az adaptációján dolgozik.A Filmtettfeszten díjazott tiszteletére Kolozsváron levetítik a Dallas Pashamende című filmdrámát.