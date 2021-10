A járvány csak a nézőket rettentheti el, mert a szervezők már készen állnak: szerdán startol a 21. Filmtettfeszt

"Látjuk a látjuk a híreket, de hiszünk abban, hogy nem kell 2-3 hónapra leálljon a kulturális élet, és abban is, hogy vannak felelősségteljes emberek" - mondta Zágoni Bálint, a Filmtettfeszt szervezője az esemény keddi sajtótájékoztatóján, hozzátéve azt is, hogy az eddigiek közül az ideit volt a legnehezebb megszervezni, mert a járványügyi szabályok hetente változtak. Elmondása szerint egészen az utolsó pillanatig kétséges volt, hogy a fesztivál fő helyszínén, Kolozsváron egyáltalán meg tudják-e tartani a vetítéseket, vagy halasztaniuk kell, míg csökkeni kezd az új esetek száma, és kedvezőbbek lesznek a körülmények.



Buzogány Klára sajtófelelős, Zakariás Ágota programkoordinátor, Zágoni Bálint fesztiváligazgató és Jakab-Benke Nándor, a Filmgalopp kurátora.

Végül a legutóbbi rendelkezések már lehetővé tették, hogy azokon a településeken is tudjanak vetítéseket szervezni, ahol a fertőzöttségi ráta meghaladta a 6 ezreléket. Ezután döntöttek úgy, hogy a járványügyi szabályok szigorú betartásával, vállalva, hogy így nem lesznek olyan nézőszámaik, mint korábban, de megszervezik a fesztivált Kolozsváron (is). Itt a leggazdagabb a fesztivál kínálata, összesen 17 nagyjátékfilmet vetítenek. Lesz olyan, amelynek itt lesz az erdélyi bemutatója, példáullegújabb rendezését, a Cannes-i filmfesztiválon bemutatottt lehet kiemelni, vagycímű horrorját. Több olyan filmet is bemutatnak, amelyet eddig még nem sokszor láthatott az erdélyi közönség. Ezek közül a nyitófilmnek választott drámát emelték ki a szervezők,ésrendezésében a Kolozsvári Állami Magyar Színház művésze,főszereplő.A részletes programéért a fesztivál honlapját érdemes felkeresni , ugyanitt jelzik a közönségtalálkozók rendjét, illetve azt is, hogy az adott városban milyen járványügyi szabályokat kell betartani a közönségnek, és hogyan válthatnak jegyet a vetítésekre. A fesztiválon való részvétel továbbra is ingyenes, de épp a járványügyi korlátozások miatt is, 0 lejes jegyet kell váltani. Mivel a járványügyi szabályok akár naponta is változhatnak, most nem részletezzük. Összesen 15 erdélyi városban lesznek vetítések, pontosabban 14-ben mert Szamosújváron már megvoltak, illetve a szatmárnémeti és temesvári vetítések sorsa a járványhelyzet miatt még bizonytalan, ott egyelőre halasztottak. Új helyszínnel is bővült a fesztivál, idén először Marosvásárhelyen is tartanak Filmtettfesztet, a Művész moziban lesznek a vetítések.Összesen két dokumentumfilm fért be az idei programba, az egyik, ami egy Amerikába disszidált magyar szerzetesek által működtetett iskolát mutat be, illetve a másikcímű, ami egy csángó fiú felnövéstörténetét követi végig.A szűkösebb kínálat oka, hogy a fiatal erdélyi alkotók számára szervezett Filmgalopp versenyt idén dokumentumfilm kategóriában hirdették meg, így igazából nem lesz hiány doksiból. A Filmgalopp versenyben a közönség Youtube-like-kal szavazhat majd szerda reggeltől péntek estig. Jakab-Benke Nándor csak annyit mondott a döntős hét alkotásról, hogy egészen elképesztő a tematikus és formai változatosságuk, egészen rövidektől egészestésekig minden van. A fesztivál zsűrijét idén Kollarik Tamás filmes szakember, a korábban már említett Nagy Viktor Oszkár, illetve Ferenczi Szilárd, a Filmtett Egyesület filmkritikusi nívódíjának (amit idéntől Fám Erika-díjnak neveznek át) tavalyi győztese alkotja majd. A versenyfilmeket Kolozsvár mellett Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen vetítik élőben, másoknak online nyílik lehetősége megnézni őket a fesztivál honlapján. A Sárga Csikó életműdíjat Kántor László kapja A gyerekprogramokat érinti leginkább a járvány, mondtaszervező, sok városban egyáltalán nem szerveznek vetítéseket, ahol a járványügyi adatok még nem annyira súlyosak, acímű klasszikust vetítik le a legkisebbeknek. Buzogány beszélt ugyanakkor a fesztiválon bemutatott magyar rövidfilmekről is, amelyek mind fontos fesztiválokat megjárt alkotások, többségükben animációk. De az élőszereplős rövid között ott van például a hétvégén az Alter-Native-on díjazott Pannónia dicsérete is, amit a legjobb német rövidfilmnek is megválasztottak idén. A magyar rövidek Kolozsvár mellett Csíkszeredában, Nagyszebenben, Nagyváradon, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen kerültek programba. Először mutatják be a Filmtett idei nyári alkotótáborában készült munkákat, amiről csak annyit árultak el kedvcsinálóként, hogy a két év után újra megszervezett műhelyen "nagyon sok kreatív energia szabadult fel".Kolozsváron szervezett szakmai programok közül a "rejtőzködő kincsek" felkutatására indított Hungarika program bemutatója tűnik a legizgalmasabbnak, amelynek az egyik első, kézzelfogható eredménye épp egy Kolozsváron, Janovics Jenő stúdiójában készült film részletének beazonosítása volt. Nyilván erről is fog beszélni, a program igazgatója, ésa Nemzeti Filmintézet gyűjteményezési és kutatási menedzsere. A Vallásszabadság Házában szervezett péntek délutáni eseményt megelőzi egy könyvbemutató is, amelyen összesen 5 könyvet mutatnak meg az érdeklődő nagyérdeműnek. Szombat délelőtt pedig a Nemzeti Filmintézet és a Nemzeti Filmiroda mutatkozik be,ésjelenlétével.Kolozsváron emellett három kiemelt vetítés lesz,1979-ben bemutatott(zenés trükkfilm szívdobbanásra) c. kísérleti animációját szombat délután tűzik műsorra a Művész moziban, az eseményt közönségtalálkozó követsal, a film zeneszerzőjével.tiszteletére vetítik szerda este a Győzelem moziban a(provokatív film a vészkorszakról) c. drámát. Szintén a Győzelem mozi lesz a helyszíne szombat délután aésrendeztec. fikciós dokumentumfilmnek a Kádár-korszakról. A vetítés után közönségtalálkozó is lesz Szalai Györgyivel. A Sárga Csikó Díjastiszteletére szombaton 20 órától a Művész moziban vetítik ac. magyar-német-román kooprodukcióban készült filmdrámát.