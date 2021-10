Kiút a nehéz időszakból: vígoperát mutatnak be Kolozsváron

"Az igazi kiút ebből a nehéz időszakból, ebből az egészségügyi válságból, ha bízunk a jövőben, ez pedig csak akkor sikerülhet, ha optimizmus jellemez. Az opera vezetőjeként úgy érzem, hogy ehhez zene szükséges. Ezért tartom fontosnak a mostani bemutatónkat, és hívok mindenkit, hogy élvezzék Donizetti csodálatos szerzeményét, a Don Pasquale vígoperát, amely mindannyiunkat fel tud tölteni pozitív energiákkal" - kezdte a Kolozsvári Magyar Opera legújabb bemutatójának sajtótájékoztatóját Kosztin Áron, az intézmény igazgatóhelyettese. És minden résztvevő hangjában érezhető volt egyfajta izgatottság, hogy másfél év után újra operában léphetnek színpadra. A Don Pasqualet februárban szerették volna bemutatni, de a járványhelyzet miatt végül el kellett akkor halasztani, így most, október 7-én, csütörtökön 18:30 órától lesz a premierje.



Az előadás rendezője, akit eddig inkább színházi munkáiról ismerheti a közönség. Ő rendezte korábban például a Kolozsvári Állami Magyar Színházéscímű zenés előadását, illetve a Kolozsvári Magyar Operában sokáig óriási sikerrel futócímű musicalt, de először rendez operát. Béres elmondása szerint egyáltalán nem véletlen a választás, ez egy elég erőteljesen színházi beütésű opera, amely a commedia dell’arte műfajából táplálkozik, hasonló módon építkezik, gyakorik benne a kiszólások a nézőhöz. "Külön kihívás volt a társulat szólistái számára ennek a működtetése" - magyarázta a rendező, aki azt is hozzátette, hogy a hagyományostól eltérően nem eredeti nyelven, hanem magyarul énekelnek.elmondása szerint nagy öröm, de egyben óriási kihívásnak is érzi, hogy hosszú idő után újra lemehet a zenekari árokba, és újra teljes operát játszhatnak, mert nem mindegy, hogy egy szűk órás szimfonikus koncertet kell dirigáljon, vagy egy bő két órás operát, amelyben az énekesekre, kórusra és a zenekarra is kell figyelnie. "Donizetti egy olasz vérbeli zeneszerző, és ez a művének az első hangjától érződik. Ahogyan a nyitány berobban, érezzük, hogy sok érdekes bonyodalom fog történni. A libretto apró változásait a zene folyamatosan követi. Ebben Donizetti felülmúlhatatlan. Az énekes szólamok is kiválók, rengeteg virtuóz rész van benne, minden énekes számára megadatik a lehetőség, hogy megmutassa a tudását, tündököljön" - magyarázta a karmester.A női főszerepet játszószoprán, aki korábban a zenekari árokban is hegedült, azt emeltet ki, hogy nagyon hosszú és tartalmas volt a próbafolyamat, amiben rengeteget tanult. "Nekem nincs különbség aközött, hogy a zenekari árokban vagy a színpadon lépek fel. Ugyanaz az célom, hogy szolgáljam, szórakoztassam a közönséget. Én imádok színpadon lenni, gyerekkorom óta zenével foglalkozom, ezt tanultam" - magyarázta az énekesnő azzal kapcsolatban, hogy milyen számára a zenekari árokból felkerülni a színpadra. A címszereplőt alakítóa elmondása szerint ő szereti az ehhez hasonló karakterszerepeket, mert nagyszerű kihívásnak találja.A előadás díszlettét a Kossuth- és Jászai Mari-díjas,tervezte, a jelmezekmunkáját dicsérik, míg az előadás koreográfusavolt.