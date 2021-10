Megjött a Trónok Harca előzménysorozatának előzetese

Az HBO Max kedden tette közzé a Trónok Harca - Sárkányok háza (Game of Thrones - House Of The Dragon) című előzménysorozat első teaserét (azaz, az előzetes előzetesét), amely a Trónok harca cselekménye előtt 200 évvel játszódó történetbe ad rövid bepillantást.



Az új sorozat kimondottan a Targaryenek uralkodásáról és (bukásáról?) szól majd, és várhatóan - az eredeti sorozathoz hasolóan - a Vastrón megszerzése adja a cselekményszálak fő vonalát. A sorozat az eredeti regényt szerzőtámogatását is élvezi.Korábbi információk szerint a sorozat első évada 10 részes lesz, illetve azt is tudni lehet, hogy kik alakítják a főbb szerepeket:játssza majdkarakterét, a Velaryon-ház urát. Velaryon olyan valíriai vérvonallal rendelkezik, mint a Targaryen-ház, a „tengeri kígyóként” ismert karakter a történet szerint a leghíresebb tengeri kalandor, háza még a Lannisterekénél is gazdagabb. A király jobbkeze és hű szolgája,karakterétjátssza,feleségének szerepét pedigkapta.A teaserből továbbá kiderül az is, hogy valamikor 2022-ben lesz a premier.Az HBO Max az ígéretek szerint épp 2022 elején lesz elérhető Közép-Kelet-Európában.