Megvannak a 21. Filmtettfeszt Erdélyi Magyar Filmszemle díjazottjai

Szombat este kihirdette díjait a Filmgalopp versenyszekciójának háromtagú zsűrije, ugyanakkor a közönségdíj is „gazdára talált”. A kolozsvári Győzelem mozi színpadára lépett Kántor László producer a Sárga Csikó Díjért, és online üzenetben köszönte meg díját Pernecker Dávid filmkritikus.



A Filmgalopp közönségdíjasa idénÁrva csillagok című filmje. A 15 perces alkotásban a hajdani székelykeresztúri gyermekotthon története bontakozik ki egykori lakójának személyes portréja által. A közönségdíj értéke 1000 lej, felajánlója a Nobila Casa.A Filmgalopp zsűrije –és– úgy döntött, a különdíjat idénkapta Being a Bee című rövid természetfilmjéért. A környezetvédő üzenetet megfogalmazó ismeretterjesztő film a méhek egy napját mutatja be, azt, hogy hogyan küzdenek meg a természeti erőkkel és az emberi tevékenységekkel. A különdíj értéke 1000 lej, felajánlója a Medline.A Filmgalopp fődíjátérdemelte kicímű alkotásával. A portréfilm Csángálóról, a világhírű brácsásról szól, akit kenyérkereső keze egyik napról a másikra cserbenhagy: remegni kezd. Az a zenész, aki kiejti kezéből a vonót, nem lehet többé a híres Szászcsávási Banda tagja. Dumnezeu, a bandavezér prímás kizárja őt a zenekarból, amelyben egész életében játszott. Bár elképzelhető, hogy Csángáló Parkinson-betegsége gyógyítható, abban az archaikus világban, amelyben ő él, s amely csak az isteni segítséget fogadja el, egy agyműtét teljesen elképzelhetetlen. A mester egyetlen reménye, hogy Bálint, a hozzá hasonló tehetségű unokája, továbbviszi a világon is egyedülálló zenei hagyatékot. Amikor már szinte minden veszni látszik, már csak a csoda, az „isteni kéz” segíthet... A fődíj értéke 1 millió forint, felajánlója a Nemzeti Filmintézet.A díjazott alkotásokat újra lehet nézni vasárnap délben 12 órai kezdettel a Győzelem moziban.A tegnap esti díjátadó gálán színpadra lépett Kántor László kolozsvári származású, Budapesten élő filmproducer a Sárga Csikó-szobrocskáért. A méltatástíró, újságíró fogalmazta meg, a díjat pedig felajánlója, a Liszt Intézet nevébennyújtotta át.A Filmtett Egyesület kritikusi nívódíja idén nevet kapott: az idén fiatalon elhunyt sepsiszentgyörgyi filmesztétáról, médiaszakemberről és tanárról elnevezett díjat ezúttal Pernecker Dávid pécsi filmesztéta, a Filmtett kiváló szaktudású, éles kritikai érzékű és egy évtizede hűséges szerzője.