Megnyílt Nagyváradon a szabadkőművesség múzeuma

Nagyváradon az egykori László király páholy otthonában megnyitották a romániai szabadkőművesség múzeumát - számolt be róla szerdán a Bihar megyei sajtó.



A múzeumot a páholy otthonának épült klasszicista páholyházban rendezték be, melyet közel hatmillió lejes EU-s támogatással újíttatott fel Nagyvárad önkormányzata. A kiállított anyagot a Romániai Nemzeti Nagypáholy, a Nemzeti Levéltár, Nemzeti Könyvtár és névtelen adományozók biztosították.Az Ebihoreanul.ro beszámolója szerint az épületben megtekinthető a szabadkőműves szimbólumokkal díszített páholyterem, a főmester terme, az avatási inasszoba, és több más sajátos terem.polgármester a múzeumavatón abbeli meggyőződését hangsúlyozta, hogy a szabadkőműves múzeum vonzó turisztikai célpontja lesz Nagyváradnak, hiszen a létesítmény mind Romániában, mind Kelet-Európában egyedülálló.Mind az Erdon.ro, mind az Ebihoreanul.ro portál nehezményezte, hogy a kiállított anyag egyáltalán nem foglalkozik a nagyváradi szabadkőművességgel, a fotók, oklevelek, szertartáskönyvek, jelek, szertartási kellékek, portrék a romániai szabadkőművességet mutatják be., a városi múzeum menedzsere elmondta: a gyűjtemény folyamatos bővítését tervezik, és a László király páholy működését külön projekt keretében mutatják majd be a múzeumban.Az 1876-ban alapított László király páholy páholyházátésszabadkőműves testvérek ingyen elkészített tervei alapján építették és avatták fel 1902 februárjában.azt írta az eseményről, hogy a "templom-szerű csarnok (...) hajléka a humanizmusnak, irgalmasságnak és világossághintésnek".Romániában legálisan működhetnek az egyesületként bejegyzett szabadkőműves páholyok. A kormány egyik tagjának,oktatási miniszternek az érdekeltségi nyilatkozatában szerepel, hogy tagja a Romániai Nemzeti Nagypáholynak.