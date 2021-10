Előtte és utána: díjat nyert a Bánffy-kriptában feltárt 400 éves ruhadarab mesteri restaurátora

A bánffyhunyadi református templom Bánffy-kriptájából származó 17. századi gyerekdolmány restaurálásáért Mihaela Chetrari megkapta az Országos Restaurációs Szalon Kiválósági Díját, jelentette be az Erdélyi Történeti Múzeum.



Két évvel ezelőtt európai szinten is szenzációnak számító felfedezésről számoltak be az Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum régészei, akikvezetésével a felújítás alatt álló bánffyhunyadi református templomban egy érintetlen főúri kriptát találtak. A régészeti kutatások alatt több értékes régiséget is felszínre bukkant a bánffyhunyadi református templomban: a brokát selyemből készült dolmány kabát mellett néhány 17. századból származó nemesi gyerekruha, selyemcsizma, párna is előkerült a kriptából.Az öt emberi maradványt rejtő sír a 16-17. század óta állt háborítatlanul, ami azért hozta lázba a régészeket, mert Erdélyben utoljára 120 éve találtak érintetlen kriptát. Két felnőtt és két gyermek koporsóját azonosították be, az egyik koporsón a „Bánffy K” feliratot sikerült kibetűzni.Csók Zsolt szerint az egyik gyerekkoporsó esetében egy 5-6 éves gyerekről lehet szó, akit díszes ruhákba öltöztettek. A ruhákban illatos növények maradványai is fellelhetőek voltak, ezek közül egyelőre a rozmaringot azonosították a helyszínen. A gyerek holttestén brokát párta volt, ezüst csipkével. A leleteket az ezüst csillagformával veretezett koporsókkal együtt Kolozsvárra szállították, hogy megvizsgálják azokat. Azóta nem sok hír érkezett a leletekről egészen csütörtökig, amikor a múzeum Facebook-oldalán megmutatták a gyerek restaurált dolmányát, melynek felújítása olyan jól sikerült, hogy a restaurátor,kiválósági díjat nyert vele Craiován, a 16. alkalommal megszervezett országos szalonon.A dolmány zöld növénymintákkal díszített brokátból készült. Selyemszálakból álló díszítését kézzel varrták rá. Korához képest a textil jó állapotban volt,bár mind a kémiai bomlásfolyamatok, mind a kiemelésből fakadó hirtelen környezetváltozás nyomot hagyott a szöveten, mely megbarnult, anyaga részben foszlásnak indult, szálai meggyengültek, ezért sürgősen restaurálni kellett a további károk elkerüléséért. Laboratóriumi keretek között, makroszkópos vizsgálattal állapították meg a szövet és a szálak struktúráját, majd tisztítás után elvégezték a restaurálást.A bánffyhunyadi református templomban zajló ásatások a templom felújításához kapcsolódtak. A gyülekezet 2017-ben nyert uniós pályázatot, amely során közel 2 millió eurót kaptak a templom teljes felújítására.Amint az Erdélyi Történelmi Múzeum közleményéből kitűnik az elsőként restaurált kis gyerekdolmány több mint valószínű, hogy az 1600 és 1671 között élt Bánffy Farkas egyik korán elhunyt gyerekének a ruhája, és épp a selyemszövetet beborító száraz virágok védhették meg a teljes bomlástól.