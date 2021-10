Színháztudományi konferencia lesz Láthatatlan (színház)történetek. Női nézőpontok címmel

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar Színházi Intézete nemzetközi konferenciát szervez Láthatatlan (színház)történetek. Női nézőpontok tematikában.



Az intézet fennállását is ünneplő nemzetközi konferencia teret kíván nyitni olyan múlt és jelenbeli női, kisebbségi történetek felé, amelyek kevésbé ismertek, láthatóak, vagy azért, mert hatalmi-gazdasági politikák árnyékolják őket, vagy mert maguk is a perifériát és a kevésbé látható teret preferálják. E térség női színházi szereplőit kívánjuk láthatóbbá tenni – azokat a nőket, akik alkotóként, vezetőként, színésznőként, íróként, kritikusként alakították a színházkultúrát, a beszédmódokat; olyan, többségi vagy kisebbségi, különböző etnikumokhoz tartozó alkotókat, akik pályájukkal vagy épp pályaelhagyásuk által írják körül, jellemzik saját koruk kultúráját.Várható témák:• Női helyzet a kortárs romániai színházban• Pályaelhagyó női alkotók Erdélyben• Női alkotók az erdélyi irodalomban• Roma női színházi alkotók Romániában• A Securitate és a női színházcsinálók• Női hangok a román kritikában• Álcázott erőszak a színházi alkotófolyamatokban• Női színházi alkotók a Vajdaságban• Esettanulmányok:munkásságáról.Akik a konferenciameghívást elfogadták:(University of Calgary),(Central European University),(Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem),(kritikus, a Román Színház Tanszék kutatója),(Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen),(Central European University),(Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen),(Giuvlipen Színház),(kritikus), és egyetemi kollégáink:A konferencia formátuma hibrid, élőben és Zoomon követhető. A konferencia kétnyelvű, magyar és angol, minden előadáshoz tolmácsot biztosítunk.A konferencia szervezői és kurátorai:A konferencia a Magyar Tudományos Akadémia, a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet és a BBTE támogatásával valósul meg, további információk az esemény facebook-oldalán . (