Marosvásárhely nevezetességeit graffitizték a falakra az utcaművészek

Marosvásárhelyen az idén is megszervezte a 3g HUB csoport a Metamorfózis nevű projektjét, amelyet elsőként 2018-ban szerveztek, népszerűsítve és elismertetve az utcai művészeteket. Hétfőn a közösségi média oldalon közölték, hogy lassan közelednek a 2021-es kiadás végéhez.



A 3gHUB honlapjukon olvasható, hogy az akicóművészeti projektek célja hozzájárulni a város “regenerálódásához”, és egy szerethető urbánus környezetté formálni a várost, amit az ott élők és a látogatók egyaránt csodálhatnak.Az idéni projektjük, a Metamorfózis 3. tíz képzőművészekből álló csapat „versenyét” jelenti, akik a város különböző urbánus terein a marosvásárhelyi közösség markáns személyiségeit helyezik középpontba. Olyan személyek portréiról van szó, mint a kétA falfestésről videót is készítenek, amelyek megtekinthetőek az Artvive telefonos alkalmazáson keresztül, de a Facebook-oldalukon is megosztottak egy videót a munkáról.A hétfői bejegyzésükből kiderül, hogy a 10 tervezett munkából 8 már „közel áll ahhoz, hogy a »vitrinbe« kerüljön”, és azt is elárulják, hogy az utcai művészettel a városba színt vivő alkotók lelkese „az egekben van”.Ugyanakkor üzennek Marosvásárhely lakóinak, hogy két portré helyszínét – Teleki Sámuelről és Tompa Miklósról van szó – még keresik. A javaslatokat a 3g HUB-nak kell elküldeni, elérhetőek aFacebookon Székelyhon megkeresésére a 3g HUB egyik alapítótagja,elmondta, hogy annak ellenére, hogy a munkálatokat megelőzte két hónapnyi egyeztetés a lakókkal amíg megszerezték a szükséges engedélyeket, mégis volt egy eset, éppen Bernádi Györgyöt akarták felfesteni egy tömbház falára, amikor a lakók kimentek tiltakozni ellene, és elkergették őket. A szervező szerint döbbenetes, hogy nem tudják ki volt az egykori polgármester, s ha megtudják, akkor sem szeretnék, hogy az arcképe a falra kerüljön.„Pedig együtt él a magyar és a román közösség, és az, aki felvirágoztatta Marosvásárhelyt, megérdemli, hogy ily módon is emlékezzünk, emlékeztessünk rá” – tette hozzá.A szervezők köszönik a lehetőséget művészeknek és támogatóiknak: a marosvásárhelyi Shopping Citynek és a romániai Caparolnak, akik immár másodszor támogatják a projektjüket, illetve az Azopan Fotóarchívumnak és a Maros Megyei Múzeumnak. A 2021-es kiadást a kulturális projektpályázat keretein belül támogatta a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal is. (.)