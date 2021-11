Marosvásárhelyen könyvvásár lesz, vásár nélkül, programok, telt ház nélkül

„Idén sem lesz tényleges könyvvásár. Nehéz kimondani ezeket a szavakat, hiszen mindig az volt a célunk, hogy teret adjunk az erdélyi magyar kiadóknak, hogy könyveik, szerzőik találkozhassanak az olvasókkal, és ez már második éve nem tud megvalósulni” – jelentette ki Káli Király István a Romániai Magyar Könyves Céh elnöke, a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár társszervezője, aki szerint több empátiával, levegőhöz jutott volna az erdélyi könyves szakma.



Fotó: Szigeti Szenner Szilárd

Betegesre karcsúsodott rendezvénnyel jelentkezik idén a vásárhelyi könyvvásár – jelentette ki Káli Király István a Romániai Magyar Könyves Céh elnöke a könyves szemle idei beharangozó sajtótájékoztatóján. Tavalyhoz hasonlóan elmarad ugyanis a tulajdonképpeni vásár, csak a máskor vásárt kiegészítő programokat tudják megtartani a szervezők.„Színházban vagyunk, teátrálisan most vegyék úgy, hogy ezt a roll-upot leborítom, ugyanis idén sem lesz tényleges könyvvásár. Nehéz kimondani ezeket a szavakat, hiszen mindig az volt a célunk, hogy teret adjunk az erdélyi magyar kiadóknak, hogy könyveik, szerzőik találkozhassanak az olvasókkal, és ez már második éve nem tud megvalósulni” – hangsúlyozta a vásár szervezője.Káli Király István kiemelte, a találkozás lehetőségén kívül a 27. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár, a túléléshez nélkülözhetetlen lélegzetvételnyi oxigénhez juttatta volna az erdélyi magyar kiadókat. Mint elmondta, saját belső felmérése szerint, 2020-ban az erdélyi kiadók 35 és 70 százalék közötti bevételcsökkenést szenvedtek el. „Felmérik-e ennek a súlyát?” – tette fel a költői kérdést az erdélyi kiadókat tömörítő szervezet elnöke, aki úgy véli, „ha kicsivel több empátia lett volna egyesekben a helyzet iránt, ami az erdélyi magyar könyvkiadás és könyvvásár, akkor másként beszélgetnénk most”. Elmondása szerint idén 27 erdélyi és magyarországi kiadó állított volna standot a vásáron., a társzervező Marosvásárhelyi Kulturális Központ elnöke továbbra is a könyvek, az olvasás népszerűsítését látja a rendezvény legfontosabb feladatának, ezért az elkövetkező két hétben erős online kampányt indítanak az írott kultúra, az irodalom szerepének, fontosságának tudatosítása érdekében.Ezt hivatottak szolgálni a különböző programok is, például a november 11-énköltészetére hívják fel a figyelmet. 19 órától ugyaniscímmel egy új önálló est keretébenaz idén 70 éves költő életművének keresztmetszetét viszi színpadra a színház Nagytermében.Pénteken, 12-én 18 órától ugyancsak a Nagyteremben egy irodalmi estre hívják a marosvásárhelyieket Marosvásárhely, az irodalom bölcső-városa címmel, amely keretébenésbeszélgetnekmoderálásában.Szombaton 11 órától a már hagyománnyá vált gyerekkoncertre várják a családokat. Idénáll színpadracímű produkciójával. Este 17 órától Könyv és fazék címmel egy interaktív, főzéssel fűszerezett beszélgetésreésvárja a látogatókat az Underground terembe. A nap zárásaként 19 órától pedig aötlete ésfordításai alapján készültelőadásra kerül soréselőadásában.A Nagyteremben és az Undeground teremben sorra kerülő programok esetében a járványügyi intézkedések érvényesek. A részvétel zöldigazolványhoz kötött, és a helyek 30 százaléka értékesíthető. A színházi előadásokra és gyerekkoncertre a színház jegypénztárában és a biletmaster.ro oldalon válthatnak jegyet, az irodalmi programokra helyet kell foglalni, amelyet ugyancsak a biletmaster.ro oldalon vagy a színház jegypénztárában tehetnek meg.Szepessy Előd hangsúlyozta nagyon fontos, hogy a kiadók megmutathassák legújabb köteteiket az olvasóiknak, és a vásár lehetőséget biztosít, hogy online formában ezt megtehessék. November 11-e és 13-a között 12 és 19 óra között élő online programmal várják a nézőket a vásár Facebook-oldalán , ahol a különböző kiadók könyvbemutatóit követhetik.A gyerekprogramok egy része, azolvasójáték három író-olvasó találkozója is az online térbe költözik, ennyire zsugorodik ugyanis az idei vásár négy napjának gyerekprogram-kínálata. „Akik évek óta követnek bennünket, azok tudják, hogy milyen odafigyeléssel és szeretettel fogadjuk minden évben a gyerekeket. Idén is így szerettük volna. A vásár négy napjára több könyvbemutatót, író-olvasó találkozót szerveztünk, amelyeket most utolsó pillanatban kellett visszamondanunk. Örvendünk viszont az olvasójátékunk sikerének” – mondtaa vásár gyerekprogramjainak szervezője, hangsúlyozva, hogy idén elvárásaikat felülmúlva 357 csapat, több mint 1000 gyerek jelentkezett az idén 7. alkalommal megszervezett vetélkedőre. Az olvasójáték döntője idén is elmarad, a beküldött munkák alapján hirdetnek nyertest, és ajándékozzák meg a gyerekeket a szerzőkkel,ésvaló virtuális találkozás lehetőségével.Káli Király István hangsúlyozta: idén számos intézmény ismerte fel rendezvény fontosságát, „soha ennyien, ekkora összeggel nem támogatták még a vásárt, mint idén”. A 27. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár támogatói: Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, Maros Megyei Tanács, EMMI+Petőfi Irodalmi Ügynökség, RMDSZ, Nemzeti Kulturális Alap, Román Kulturális Minisztérium, Bethlen Gábor Alap, Communitas Alapítvány, AAGES.