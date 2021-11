Időutazás az ABBA-val: 40 év után megjelent az együttes Voyage című lemeze

Az együttes tagjai – Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad és Björn Ulvaeus – több mint 35 év után gondolták úgy, hogy jó szórakozás lenne ismét előrukkolni egy közös produkcióval. Azt mondták, az élmény olyan volt, mintha megállt volna az idő. Eredetileg csak két dalt vettek volna fel, de végül egy teljes, tízszámos album állt össze.



A dalok folytatják azt a hangzásvilágot, amellyel a svéd együttes belpota magát a hallgatók szívébe. „Az I Still Have Faith In You és a Don’t Shut Me Down nem kínosan kellemetlenek, szupertehetséges dalszerzők bombabiztos mesterségbeli tudásáról árulkodó szerzemények, amelyek nem akarnak modernkedni és fiataloskodni, a nosztalgiázó ABBA-rajongóknak készültek, nem új piacokat akarnak meghódítani Andersonék.”Mindez az az egész albumra is vonatkozik. Ismerős, fülbemászó dallamok, vonósokkal felturbózott, a 70-es évek könnyed middle of the road popzenéjét és a németes schlagert vegyítő szerzemények sorakoznak egymás után. Egy zenei generációs híd: a nagymama pont úgy magáénak érezheti ezeket is, mint az unoka.Az ABBA egyébként hivatalosan sosem jelentette be a feloszlását, de 1982 után többet nem léptek fel együtt, ehhez az is hozzájárult, hogy a zenekart alkotó párok házasságai is felbomlottak közben.Újabb „normál” koncert nem is várható, de színpadi előadás mégiscsak lesz. A tagok digitális avatarjai (nem hologramok – hangsúlyozták) „lépnek majd fel” jövőre egy tíztagú élő zenekarral, először Londonban, majd állítólag turnéra indul a produkció.Annak ellenére, hogy negyven éven át nem jelentkeztek új lemezzel, az Abba popkulturális relevanciája szinte semmit sem csökkent – nemcsak a dalaiknak köszönhetően, hanem annak is, hogy az 1999-es Mamma Mia! musical egy egészen új generációt ismertetett meg az együttes munkásságával. A 2008-ban készült film hatalmas siker volt a mozikban, tíz évvel később pedig meg is érkezett a folytatás, a Mamma Mia! Sose hagyjuk abba.Az új album dalait is simán el tudjuk képzelni akár egy újabb musical zenéjeként, van itt az álmodozó szerelmes daltól a táncos diszkószámig minden, amiért az ABBA-t olyan sokan szeretik már lassan egy fél évszázada. Sőt, mintha több zenei utalást is elrejtettek volna a lemezen a régi nagy slágerekre.