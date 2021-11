Tánclaboratóriumban kísérletezik ki szombattól a kortárs tánc mibenlétét

Mi a kortárs tánc? Hogyan viszonyul a „kortárs" tánc a hagyományokhoz? Tekinthetünk-e a „kortárs táncra" különálló műfajként? Vagy az, amit „kortársnak" nevezünk, csupán a tánc olvasatainak és/vagy létrehozásainak egy sajátos módozata? – többek között ezekre a kérdésekre kíván választ adni a november 6-12. között szervezett Tranzit Tánclaboratórium, amelynek eseménye ITT található bővebb infókért.



Melyek a Tánclaboratórium célkitűzései?

Forrás: www.facebook.com/tranzith

A DANCE LAB in TRANZIT a Tranzit Alapítvány két meghatározó tevékenységi körét keresztezi: a kortárs művészetet és a kulturális antropológiát.Kurátori koncepciója abból indul ki, hogy e két terület ötvözése megtermékenyítő hatással lehet a művészi alkotófolyamatra, és képessé tehet arra, hogy kimozdítsuk a homogenizált és standardizáló oktatási és előadóművészeti hagyományokat abból a gyakorlatból, ami a mozdulatok imitáción alapuló egyhangú reprodukálására összpontosít.„Projektünk a szabad alkotást tartja szem előtt, és egy olyan elképzelést testesít meg, ami szerint az előadók kreatív közösségként, illetve partnerekként működhetnek együtt, anélkül léphetnek alkotói szövetségre és hozhatják összhangba saját egyéni mozdulatvilágaikat, hogy feladnák személyes tudásukat és vonásaikat” – írták közleményükbe a szervezők.Mint írják, a kortárs tánc fogalmát a világ számos részén megkérdőjelezték, különböző szempontokból. A fogalom a leggyakrabban oppozíciós párokban bukkan fel, Kelet-Európában például a kelet – nyugat, a hagyományos – progresszív, a nemzeti – kozmopolita, a vidéki – városi ellentéteiben, amelyek egyben a régióban történetileg kialakult ideológiai csatározásokra is visszautalnak.A világ más részein akár a „bennszülött” – gyarmatosító ellentétpárjába is beleerőltetik, a kolonializmus oldalán. Az általunk kezdeményezett művészi alkotófolyamatok és beszélgetések során szeretnék leépíteni azt az elképezelést, miszerint a kortárs táncról kizárólag ezeken az oppozíciós párokon keresztül lehet gondolkozni, és szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a projekt művészi termékeinek és a beszélgetésben résztvevő művészek és kutatók tapasztalatainak apropója alapján újra lehessen gondolni a kortárs tánc fogalmát.

A projekt négy rezidens táncművész együttműködése köré szerveződik.

Ők(Románia) és(India), valamint(Irán-Azerbajdzsán-Kanada) és(Románia), akiket az interdiszciplinaritás, a társadalmi érzékenység, az érzékletes testkifejezések új lehetőségeinek a keresése, valamint a kollaboratív tapasztalat és a globális és transznacionális együttműködés iránti nyitottság köt össze.