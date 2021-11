Rajongók, készüljetek: 2022 márciusában ismét Kolozsváron koncertezik Sting

Jövő tavasszal újra Kolozsvárra jön Sting STING, a 4 évvel ezelőtti teltházas koncertje után 2022. március 15-én ismét fellép a BT Arena Sportcsarnokban.



A brit sztárcímű világkörüli turnéja keretében érkezik a városba, koncertsorozata 2022-ben horvát, német, magyar, lett, litván és román állomásokkal bővül, ezeken a helyszíneken Joe Sumner, Sting fia előadása indítja az estet.A koncertsorozaton a tizenhétszeres Grammy-díjas Sting pályafutása legnépszerűbb dalait adja elő, a Police együttessel és szólóban írt számokat egyaránt. Szerepel a műsorban mások mellett aA világ egyik legkiválóbb szólóénekeseként Sting újabb 11 alkalommal kapott Grammy-díjat, kétszer tüntették ki a Brit Hanglemezgyártók Szövetségének díjával, nyert Golden Globe és Emmy-díjat, négyszer jelölték Oscar-díjra, egyszer Tony-díjra, elnyerte a Billboard Magazine Century Award–díját és a MusiCares Év személyisége-díját 2004-ben.2003-ban a zene világában nyújtott teljesítményének elismeréseként II. Erzsébet királynő a Brit Birodalom Rendjének parancsnoki fokozatával tüntette ki. Tagja a Dalszerző Hírességek Csarnokának, megkapta a Kennedy Központ-díját, az AMA díját és a Polar zenei díjat.Stinget tiszteletbeli doktori címmel tüntette ki az University of Northumbria (1992), a Berklee College of Music (1994), az University of Newcastle upon Tyne (2006) és a Brown University (2018).Rendkívüli életpályája során Sting szólóénekesként és a The Police együttes tagjaként kiadott lemezei százmilliós példányszámban keltek el.