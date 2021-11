Elárasztották a Facebookot Parti Nagy Lajos szövegei. Magyar írók, költők, értelmiségiek reagáltak Demeter Szilárd kijelentéseire

Amint a Transindex is megírta, Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója, a Telexnek adott videóinterjújában azt nyilatkozta, hogy kukába dobná a magyar irodalom 80 százalékát. Mindezt a saját magasra helyezett mércéjével magyarázta. A kortárs szerzők közül külön kiemelte Parti Nagy Lajos nevét, aki "tehetségéhez képest az utóbbi időben szarokat ír." Demeter interjújára nagyon sok reakció érkezett, a Telex és a Népszava is végzett egy összesítést, mi is körülnéztünk a kortárs irodalmi és közéleti szereplők Facebook-oldalán, hogy lássuk, ki hogyan vélekedik a PIM igazgatójának "sarkos kijelentéséről."



Mivel Demeter kiemelte Parti Nagy Lajost, mint olyan szerzőt, aki az elmúlt időben a „tehetségéhez képest szarokat ad ki”,ésis PNL-szöveget osztottak meg a Facebookon, akárcsak, aki Parti Nagy két könyvéről posztolt képet, és mellékelte a válaszát, amit a Népszavának adott.Závada azt írja, hogy Demeter kijelentését minősíthetetlennek tartja, és nem is foglalkozna az esettel, ha Demeternek nem lenne ekkora beleszólása a magyar kulturális életbe.„Jóérzésű ember undorral fordul el az ilyen viselkedéstől. De minderre rá is legyinthetnénk – bolond likból bolond szél fúj –, ha nem az volna a képtelen, méltatlan és a magyar kultúrát megalázóan provokáló helyzet, hogy ez az illető mekkora hatalommal bír, és hogy milyen híven képezi le a regnáló kormányzat értékrendjét és stílusát is” – írja.A kolozsvári származásúis Facebook-posztban reagált a történtekre. "Arra gondoltam, ott még nem tartunk, hogy egy politikus mondja meg, mi a jó költészet, irodalom, színház, ezzel a heccszöveggel nem kell foglalkozni. De lehet, hogy csak tájékozatlan vagyok, és már itt tartunk. Mintha lettek volna már ilyen idők, a művek pedig túlélték a dolgokat. Már ha megszülettek, és nem bátortalanították el a szerzőket. Én nagyon szkeptikus vagyok ezzel – a művek nem feltétlenül születnek meg ilyen időkben" - fogalmazta meg véleményét Tompa Andrea is, felelevenítve, hogy saját színházi szakírói pályafutásának mennyire meghatározó textusai voltak Parti Nagy fordításai, aki 'nem szöveget, textust, szavakat fordított, hanem teatralitást és játékosságot'.író is kemény bírálatot fogalmazott meg: úgy véli, a NER alapja a trollkodás, amiben Demeter Szilárd bizonyos fokú profizmusra tett szert "és egész jól felméri, mit kell mondani ahhoz, hogy még a jobb érzésű fideszesek is úgy érezzék, legszívesebben a föld alá bújnának szégyenükben."Majd ezt követően úgy folytatta, "a szabály itt is a trollkodás ökölszabálya, mondj olyan dolgokat, amelyeket egy intézmény igazgatója biztos, hogy semmilyen civilizált országban nem mondhat az általa irányított területről, csak ha azért mondja, hogy utána azonnal lemondhasson a posztjáról."Sokan nem fűztek különösebb kommentárt Demeter Szilárd megnyilvánulásához, mindössze egy-egy Parti Nagy Lajos-szöveget posztoltak oldalukon, úgy hogy hétfőn elárasztották a szerző versei a közösségi médiát.