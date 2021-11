Demeter Szilárd vitairattal válaszolt a kritikákra: 100 év múlva nem lesz magyar irodalom

Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója és miniszteri biztos, aki gyakorlatilag a magyar kulturális életet is felügyeli, számos sokkoló kijelentést tett egy, a Telexnek adott videóinterjúban (amelyről a transindexen ITT írtunk), amelyben elmondta személyes véleményét a kortárs magyar irodalomról, filmről, zenéről. A számos negatív reakciót kiváltó nyilatkozat után Demeter ezúttal vitairatban magyarázta tovább meglátását a magyar irodalmi és kulturális életről, amelyet a Mandiner jelentetett meg, de szemlézte a 24.hu is.



Ebben Demeter arról ír, szerinte a magyar irodalom a románnal és a lengyellel ellentétben nem végezte el önmaga revízióját, itt még mindig a mintha irodalom dívik:"Mi még mindig csak eljátsszuk az írót. A nagybetűs szakma veregeti egymás vállát, díjazzák egymást, és önnön fontosságuktól eltelve nagyívben tesznek az olvasóra."

Demeter ezután felsorolta, milyen intézkedésekkel segítette a kortárs magyar irodalmi élet feltételeit, úgy, hogy a személyes ízlését zárójelbe tette

, sőt:"Teljesen érdektelen, hogy ki melyik pártra szavaz, ha jó műveket tesz le az asztalra – írja, azonban a szakmából eltűnt az igényesség, és az már nem a teljesítményt becsüli meg, hanem a státust. Amivel szerinte még nem is lenne baj alapesetben, de ezzel elérkezünk Demeter Szilárd számos vesszőparipájának egyikéhez: most rendkívüli időket élünk, a baloldali-liberális értelmiség véget vetett a kultúrbékének."Éppen zárójelezik a nyugati kultúrát, a jóemberkedő értelmiség meg annak hajol alá, hogy mindent bűnösnek nyilvánítanak, amit fehér bőrű ember alkotott. Ha megnézzük például az irodalmi Nobel-díjak (a díjazottak személyén keresztül kinyilvánított) üzeneteit, akkor azt valószínűsíthetjük, hogy világirodalmi szinten sem a teljesítményt értékelik, hanem azzal van elfoglalva a kulturális elit, hogy vélt vagy valós sérelmeket kompenzáljon."Szerdán közzétett szövegének végén Demeter a magyar irodalom végnapjait previzionálja abban az esetben, ha nem sikerül a 'mintha-íróságból' a minőségi irodalom létrehozásának az irányába elmozdulni.Természetesen erre a szövegre is érkeztek különböző reakciók, de korántsem annyi, mint előző megnyilvánulására. Íme, néhány Facebook-poszt ezzel kapcsolatosan: