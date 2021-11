Tamás Gáspár Miklós és Steiger Kornél kapta a Magyar Filozófiai Társaság életműdíját

A Filozófia Világnapja alkalmából a Magyar Filozófiai Társaság 2021. november 19-én, pénteken adta át életműdíját, melyet idén Tamás Gáspár Miklósnak és Steiger Kornélnak ítéltek - írja a Litera.hu.



A több mint 120 éves múltra tekintő, a rendszerváltáskor újraalakult Magyar Filozófiai Társaság 2017-ben alapította életműdíját, mellyel jelentős filozófusi életműveket ismer el. A díjat elsőként Heller Ágnes és Vajda Mihály vehette át, a következő években Fehér Márta, Almási Miklós, Vető Miklós és Bacsó Béla munkásságát ismerték el vele.A Kossuth Klubban megrendezett díjátadón, a Filozófia Világnapjának kezdeményezője, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának főtitkára, Dr. Soós Gábor főtitkár köszöntője után Tamás Gáspár Miklóst Perecz László, Steiger Kornélt pedig Mogyoródi Emese méltatta.„A korszellemet folyamatosan – bár mindegyre más-más irányból – ostorozó gondolatainak stílusában egyszerre van jelen valami a nyilvánosságot fölbolygatni remélő botrányhős erőszakosságából, a maga igazában bizonyos gondolkodó magabiztosságából és a nézeteivel mindig egyedül maradó közszereplő rezignációjából. Nyomasztó szellemi fölényét akkor is érezni kényszerülünk, ha aktuálisan éppen nem értünk egyet vele.”„Gondolati beállítottságát tekintve pedig mindig is radikális gondolkodó volt és mindig is radikális gondolkodó maradt. Mint radikális gondolkodó, saját álláspontját kíméletlen következetességgel igyekszik végiggondolni. Mélyreható eszmei váltásai mögött bizonnyal ez a radikalizmus munkál.”„Hosszú pályája során, legalábbis idehaza, méltánytalanul kevés elismerésben részesült. Hogy mi, a Magyar Filozófiai Társaság most kitüntethetjük, számunkra a megtiszteltetés” – hangzott el Perecz László méltatásában, mely teljes terjedelmében a november 26-án megjelenő Élet és Irodalom-számban lesz olvasható.„Ha az efféle sziszifuszi munka és a tanítványoknak szentelt oktatói élet manapság az akadémiai grémiumok számok bűvöletében élő technokrata szemlélete, a filozófia hagyományosan előkelő státuszának megrendülése és a klasszikus nyelvek elsajátításának időigényessége mellett egyre nehezebben elvégezhető, illetve megvalósítható, az csak arról tanúskodik, mennyire eltávolodott korunk a görög szellemi- és életideáloktól. Steiger Kornél élete és műve ellenben arról, hogy nemcsak hű tolmácsolója, értelmezője és közvetítője az antik görög filozófusok és kultúra kiemelkedő gondolkodóinak, szellemi irányzatainak, hanem megtestesült képviselője is” – írja Mogyoródi Emese az ELPIS Steigert köszöntő kötetében.Az eseményen került sor a Magyar Filozófiai Társaság idei Cogito-díjának, Munkácsy Gyula-díjának és Nívódíjának átadására is. A Cogito-díjjal, melyet a Társaság 2005-ben alapított az ELTE BTK Filozófiai Intézetével és a L’Harmattan Kiadóval közösen, fiatal pályakezdő filozófusokat díjaznak.