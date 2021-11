Találkozás terepe: a lengyel Mozgás Akadémia bemutatásával folytatódik a Shoshin Színházi Egyesület projektje

A kolozsvári Shoshin Színházi Egyesület Találkozás terepe (Terrain of Meeting) nevet viselő projektje Zbigniew Olkiewicz, a lengyel Akademia Ruchu (Mozgás Akadémia) egyik alapító tagjának november 20-i, szombati online szemináriumával folytatódik, ahol a színházi csoportosuláson belül kifejtett tevékenységéről beszél, előadását pedig Andrzej Sapija 2006-os dokumentumfilmje követi az 1973-ban alapított legendás társulatról. Az alkotást választható magyar, illetve román felirattal ingyenesen tekinthetik meg az érdeklődők a kezdési időponttól számított 24 órán át.



A projekt az eredeti tervek szerint Agata Siwiak és Jaroslaw Siejkowski november 12-i webinárját követően Barbara Pr±dzyńska, az Art Junction Alapítvány tagjának online szemináriumával folytatódott volna november 19-én, amelyen az előadó roma fiatalokkal, valamint bevándorlókkal és menedékkérőkkel végzett munkáját mutatta volna be. Ennek a webinárnak az időpontja sem vész el, csak (betegség miatt) kissé átalakul, így november 27-én, szombaton 18.30-tól kerül rá sor.A projekt folytatásaként tehát november 20-án, szombat este 18.30-tól Zbigniew Olkiewicz előadó- és vizuális művész tart online szemináriumot, amelyet a Találkozás terepe és a Shoshin Színházi Egyesület Facebook-oldalán, valamint a webinár Facebook-eseményénél közzétett Zoom-linken ingyenesen követhetnek az érdeklődők lengyel nyelven, román szinkrontolmácsolással.Zbigniew Olkiewicz a legendás Akademia Ruchu (Mozgás Akadémia) – a lengyel független színház egyik legérdekesebb csoportosulása – által megvalósított előadások és projektek többségének társalkotója, aki a kezdetektől részt vesz a társulat tevékenységében, többek között európai, ázsiai és amerikai projektekben és fesztiválokon. Aktívan közreműködik nemzetközi színházi projektek, művészeti műhelyfoglalkozások és előadások előkészítésében, valamint megvalósításában világszerte. A színház, a képző- és előadóművészet, valamint az interaktív installációk határán tevékenykedik.Legutóbbi munkái: 2016-ban dolgozott a Manole mester (Master Manole) című román legenda előadásán, tagja volt a Once című produkció csapatának és az Akadémia tagjaival közösen létrehoztak egy előadást a társulat alapítója és művészeti vezetője, Wojciech Krukowski emlékére; 2017-ben részt vett a nemzetközi Peep Box projektben, közreműködött a madridi La Nave de Cambaleo Színház fennállásának 25. évfordulója alkalmából készített előadás megvalósításában, valamint különféle műhelymunkákat vezetett a szintén madridi Escuela Internacional del Gesto drámaiskolában; 2019-ben rendezője volt az A Step Away From Them című Lengyelországban és Spanyolországban is bemutatott előadásnak.Zbigniew Olkiewicz előadását a társulat tevékenységéről az Andrzej Sapija által rendezett 2006-os dokumentumfilm követi, amelyet 19.30-tól kezdődően 24 órán át tekinthetnek meg az érdeklődők a Találkozás terepe Facebook-oldalán , választható magyar, illetve román felirattal. A Mozgás Akadémia (Academy of Movement) című alkotás a lengyelországi Nemzeti Filmarchívum Audiovizuális Intézetének (FINA) forrásaiból származik, forgatókönyvét pedig a társulat alapítója, a 2014-ben elhunyt Wojciech Krukowski írta. A film számos különleges és egyedi dokumentumot használ fel, a végeredmény pedig rendkívüli módon tanúskodik alkotóinak eredetiségéről és társadalmi érzékenységéről.Az Akademia Ruchu társulatot 1973-ban hozták létre Varsóban, Lengyelország egyik legeredetibb kísérleti csoportosulásaként tartják számon, „nyelvezete” pedig még mai szemmel nézve is friss és hatásos. 2014-ben bekövetkezett haláláig Wojciech Krukowski volt a csoport vezetője, akivel a kezdetektől együtt dolgozott a szeminárium előadója, Zbigniew Olkiewicz mellett Janusz Bałdyga, Jolanta Krukowska, Jarosław Żwirblis, Cezary Marczak, Jan Pieni±żek és Krzysztof Żwirblis.Az Akademia Ruchu az egyik első lengyelországi csoport, amely az utcára vonult és urbanizált városi környezetben hozott létre előadásokat hétköznapi tevékenységeket és jeleneteket alapul véve, bevonva a járókelőket. „A banális tevékenységek és banális helyzetek banális jeleinek mindig van egyfajta furcsasága: képes a hétköznapit rendkívülivé változtatni. Az Akademia Ruchu megmozdulásai arra késztetik a nézőket, a résztvevőket és a járókelőket, hogy váratlanul olyan új szemszögből tekintsenek mindennapi életük elemeire, mintha még soha nem látták volna őket” – írta korábban a társulat tevékenységéről Konstanty Puzyna lengyel színikritikus.Az Akadémia előadásainak alapja a kezdetektől a mozgás volt, mégpedig olyan mozgás, amely szakított a klasszikus pantomimmel vagy a konvencionális színpadi gesztusokkal. A társulat tevékenységében a lényeg a mozgás dramaturgiája és az úgynevezett hétköznapi testbeszéd poétikájának megteremtése lett, amelyben a színészek fizikai cselekvései az előadás ritmus és tér által létrehozott szerkezetének vannak alárendelve. Ebben az értelemben pedig a produkciókban nincs helye véletlenszerű gesztusoknak: minden egyetlen világos és egyszerű üzenetre, egyfajta plakátmetaforára épül. A csoport előadásaira jellemző az irodalmi párbeszédekről és cselekményekről való lemondás, valamint a hagyományos, sajátos jellemzőkkel és egyéni vonásokkal rendelkező szereplők hiánya. Helyette zenei töredékek, hangok, kiemelt mondatok vagy szavak és személytelen karakterek kerülnek a mondanivaló középpontjába.Az előadások mellett a társulat tagjai happening-szerű akciókat is szerveznek, színházi tematikájú műhelyfoglalkozásokat tartanak, az Akadémia pedig interdiszciplináris művészeti központként is funkcionál.A novemberi program zárásaként 26-án a nemzetközileg elismert Teatr Węgajty társulat tagjai mutatják be a 90-es évek eleje óta falvakban és kisebb közösségekben kifejtett tevékenységüket, 27-én pedig Barbara Pr±dzyńska elmaradt webinárjára kerül sor. Részletek a projekt további eseményeiről hamarosan a Találkozás terepe Facebook-oldalán.A Találkozás terepe projektet a kolozsvári Shoshin Színházi Egyesület a lengyel Art Junction Alapítvánnyal közösen valósítja meg a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (AFCN), az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala (DRI), valamint az Independent 2017-2022 nevet viselő program támogatásával, utóbbi az Adam Mickiewicz Intézet Kulturális hidak (Cultural bridges) elnevezésű finanszírozási tervének része. A Találkozás terepe a Bukaresti Lengyel Intézettel, a BBTE Színház és Film Karral, valamint kolozsvári független színházakkal és civil szervezetekkel (Made in Pata Rât Egyesület, Váróterem Projekt, Magic Puppet) együttműködve valósul meg. A projekt nem képviseli szükségszerűen az AFCN álláspontját. Az AFCN nem vállal felelősséget a projekt tartalmáért vagy a projekt eredményeinek hasznosításáért. A fentiekért teljes egészében a támogatás kedvezményezettje vállal felelősséget.