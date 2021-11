November végén újabb Rezonancia-koncertek lesznek a Tranzit Házban

A Rezonanciák – Újzenei Program célja a regionális és nemzetközi kortárs zene népszerűsítése és terjesztése, amely egy állandó kulturális párbeszéd kíván lenni helyi, európai és nemzetközi szinten, miközben a kortárs zenei elméletet és helyi zenei gyakorlatot népszerűsíti – olvasható a Tranzit Ház közleményében.



Ennek értelmében 2021. november 23-án, 18 órától kerül sor acímű produkcióra. Erről a közleményben így írnak: „Játszuk azt, hogy játszunk mint a gyerekek, hiszen legbelül még mindig gyerekek vagyunk és azok is maradunk, tehát bízzunk a térben, az érzéseinkben mint régen. Érezzük otthon magunkat mint a gondtalan gyermek az anyaméhben. Készítsük elő a teret az ötletekre. A játék gondtalanságot igényel, ez az ami ráébreszt minket arra, hogy tulajdonképpen egyenlőek vagyunk. Nem kell senkinek megfelelni, nincsenek törvények, csak a szabadság. Természetes egyéniségek cselekedeteinek sokasága, tévedésekkel együtt formálja meg a valóságot. Megteremti itt és most az egyensúlyt. A valóság nem a tökéletességet igényli, hanem az összhangot. Ehhez pedig mindnyájan jelen kell legyünk. Spontán gyűlünk össze, de semmi és senki sem véletlenül lesz ott, ahol.” További információk az esemény közösségi média oldalán November 24-én, 19 órátóléslép színpadra acímű eseménnyel. A szervezők írják: „Az ütőshangszerek az elsők közé tartoznak a zenetörténelemben, szerves részei voltak különféle rituáléknak, mindenféle ősi kultúrákban. A modern világban újra felkapott lett a használatuk, egyre több zeneszerző komponál felhasználva őket. Viszont az ókor elejétől az újkor végéig, ameddig a sokféle fúvós, vonós, pengetős hangszer kifejlődött, az ütőshangszerek háttérbe szorultak. Az előadás alatt összehasonlítjuk az ősi primitív zenét a kortárs kísérleti muzsikával.” Az esemény Facebook-oldala itt érhető el.November 25-én, 19 órátóléstart zenei performanszotcímmel. „Mi van a koncert műfaján túl, lehet-e árnyalni a frontális viszonyt a néző és zenélő között, elbújhat-e az előadó is a félhomályba? Mi történik, ha a meglévő keretre új elemek kerülnek? Ilyen típusú kérdésekre keressük a választ ebben a kísérleti zenés performanszban. Játszunk az előadás kereteivel, a koncert forma konvencióival és egymással. Hang és videó, sötétség és fény, kotta és improvizáció – valamilyen formában végül is ez lesz” – olvasható az esemény szinopszisában. Azelső kiadását augusztus 19-én tartották a művészek, azaz Adorjáni Panna, Ferencz Áron, Láng Dániel és. További információk a Facebook-eseménynél Mindhárom esemény helyszíne a Tranzit Ház Nagyterme (str. Barițiu / Malom u. 16), bejárat a Névtelen utca felől. A szervezők megjegyzik, hogy az eseményekre a belépés ingyenes, érvényes COVID zöld igazolás felmutatása kötelező. Kérik, hogy a tömeg kialakulásának elkerülése érdekében legalább 10 perccel korábban érkezzenek az érdeklődök.