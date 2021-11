Visszaadja az államfőtől kapott állami kintüntetését Marius Manole színművész

Marius Manole színművész bejelentette, hogy hétfőn visszaadja 2016-ban kapott állami kitüntetését Klaus Johannis államfőnek, akit "árulással" vádol a Szociáldemokrata Párt (PSD) kormányra segítése miatt.



"Én is az elnökre szavaztam annak idején, és emlékszem megválasztásának estéjére. Milyen nagy volt az öröm az utcákon, hogy a PSD végre nem árthat többé ennek az országnak. Hogy olyan elnökünk lesz, aki törődik az országgal. Pech. Nem így történt" - írta Facebook-bejegyzésében a színész.Hozzátette, a szociáldemokraták most "a főbejáraton, piros szőnyegen vonulnak be a kormányba", Klaus Johannis államfő hathatós támogatásának köszönhetően."Románia elnöke egy áruló a szememben. Ezért holnap 10 órakor visszaadom a Cotroceni-palotában a tőle kapott kitüntetést. Büszke vagyok a megvalósításaimra, és a közönséget nem lehet becsapni az országot nem szerető emberek részéről érkező kitüntetésekkel. A kultúra egyébként sem tartozott az ország vezetőinek prioritásai köze az elmúlt években" - áll még a bejegyzésben.