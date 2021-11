Frissítve: sok érdekességet rejtett a csíkszeredai Szent Kereszt-templom időkapszulája

Időkapszulát nyitottak fel Csíkszeredában, amelyet november 23-án találtak meg a csíkszeredai Szent Kereszt templomot felújító helyi cég munkásai. "Az időkapszula henger alakú horgonyzott lemezből készült, oldala cinezett, akár csak a talpfedele. A henger másik végén a fedél széle rá van hajtva a henger peremére" - írta az időkapszula megtalálása kapcsán Darvas-Kozma József, a Szent Kereszt Plébánia esperese.



Az időkapszulát csütörtökön reggel 8.30 órakor a Szent Kereszt Főplébánián nyitották fel. Mint kiderült, a belsejében egy 1956. szeptember 12. keltezésű Előre újságba burkolt belső üvegpalack volt, valószínűleg abban üzentek a megtalálóknak, utókornak.Feltételezhető, hogy az időkapszula régebbi, csak a templom ötvenes évekbeli felújítása során megtalálták, majd visszarakták az aznapi újságba csomagolva.Ezt biztosra csak akkor tudjuk meg, ha majd sikerül a belső palack tartalmát kiszedni: a jelen lévők, köztük az esperes különböző eszközökkel próbálkoztak kipiszkálni az üvegpalackból a belerakott papírokat, sikertelenül.Az eseményrőlpolgármester élőben közvetített:A polgármester azt írta kommentben egy érdeklődőnek, hogy majd az üvegpalackot is fel fogják nyitni.Amint lesz fejlemény az ügyben, a részletekkel visszatérünk.---------------

FRISSÍTÉS:

Az újságon kívül egy régebbi időszakból való, valószínűleg az 1920-as években Szegeden nyomtatott óra-katalógus védte a henger belsejében lévő üveget, amelyben további dokumentumok rejtőztek. Az üvegedényben egy borítékban a különböző pénzek mellett egy hozzájuk tartozó rövid leírást is találtak. A pénzek között volt 1896-ból való 1 forintos és 1 koronás, 1923-ból 25 és 50 banis, valamint 2 lejes is. A leírásban pontosan rögzítve volt, melyik pénzérmét, illetve bankjegyet ki adományozta.Az iratok közöttesperes plébános leírása is ott volt a torony korábbi felújításáról, 1896-ból, továbbá előkerült egy meghívó városházi közgyűlésre is Domokos János plébános részére szintén ebből az évből.A palackban rejtőzött még az Egyházközségi apostol című kiadvány 1948 pünkösdjére kiadott lapszáma, valamint a csíkszeredai Péter Ferenc könyvnyomdájában szintén 1948-ban készült szentmiserendet tartalmazó füzet. Az Előre újságon kívül 1956-ból több lapon részletezett kézzel írott templomtörténet és az akkori javításokat tartalmazó jegyzéket is elhelyeztek az időkapszulában.

Marosvásárhelyen is felbontottak egy időkapszulát



Nemrég, november 22-én is felbontottak egy időkapszulát Erdélyben. A Marosvásárhelyi Református Kollégium alapkövébe rejtett időkapszula a jövőnek szánt üzenetet, újságokat és pénzt rejtett. Az alapkő felbontását élőben közvetítette közösségi oldalán a Maros Megyei Múzeum és az az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK). Amintművészettörténész az eseményen elmondta: a kollégium impozáns épületegyüttesének alapkövét 1908. szeptember 10-én helyezték el. Korabeli leírások szerint ekkor már több szárnya is állt a kollégium épületeinek. Azért halasztották erre az időpontra az alapkő elhelyezését, hogy része lehessen az egyházkerület Marosvásárhelyen tartott közgyűlése programjának. A régészek a téglatest alakú 1 x 0,8 x 0,6 méteres faragott kőtömb fedőlapját leemelve henger alakú fémdobozt emeltek ki. Ebben egy üveghengerbe felcsavarva találták meg a kiváló állapotban megőrződött, jövőnek szánt üzenetet, az aznapi újságok egy-egy példányát és a század elején használatos különböző címletű pénzeket.Az egykori református kollégium épületein ma a Marosvásárhelyi Református Kollégium és a Bolyai Farkas Gimnázium osztozik. Utóbbi Erdély egyik legnagyobb és legeredményesebb magyar nyelvű iskolája. A kollégium épületeit 2007-ben kapta vissza először a református egyházkerület, de a korábbi városvezetés megtámadta a visszaszolgáltatási határozatot, és ezt két perben is meg kellett védeni. Így csak 2018-ban kezdődhetett az épületegyüttes felújítása. Az ókollégium épületét 2020 szeptemberében adták át. A főépület felújítása - melynek az alapkövét most nyitották fel - ez év januárjában kezdődött.