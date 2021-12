Pénteken kezdődik a kolozsvári színház miniévada: Hamlet, Cseresznyéskert és Pornó is lesz

A Kolozsvári Állami Magyar Színház december 3–12. között szervezi meg a korábbi években már megszokott téli miniévadát. A rendezvény tizenegy napja alatt legújabb bemutatóit és a pandémiás időszakban kevés alkalommal játszott előadásait tűzte műsorra a színház, ugyanakkor lesz kiállításmegnyitó és könyvbemutató is.



A Showcase 2021 programsorozata aemlékkiállítás ünnepélyes megnyitójával kezdődik, amelyet december 3-án, pénteken 18 órától tartanak a kolozsvári színház emeleti előcsarnokában. A Magyar Művészeti Akadémia vándorkiállítása a korszakalkotó színházi rendező, Harag György életművét mutatja be az általa rendezett színházi bemutatók fotóival, archív anyagokkal és baráti levelekkel.A Showcase 2021 nyitóelőadása arendezésében, melyet december 3-án 19 órától a színház nagytermében tekinthet meg a közönség. A bemutatót követően William Shakespeare tragédiája még két alkalommal lesz látható a Showcase 2021 keretében: december 4-én, szombaton és 10-én, pénteken, szintén 19 órától.December 5-én, vasárnap 17 órátólrendezését acímű dokumentum-játékát tekinthetik meg a nézők a színház stúdiótermében, majd 19 órától Eugène Ionescocímű abszurd drámája lesz láthatórendezésében a színház nagytermében; adecember 11-én, szombaton 19 órától szintén megtekinthető."Gyermekünk éppen karácsonykor érkezett volna a forradalommal együtt, de a mi karácsonyunk akkor nem a születés, hanem a gyermekhalál éve lett. Megszűnt dobogni a szíve, nem rugdalózott többet, leélte el sem kezdett életét – ki érti ezt? Meg kellett volna születnie, úgy, halva, de erre végképp nem volt hajlandó. Orvosaink meg nem avatkoztak be, a szigorú abortusztilalomra hivatkoztak, majd a spontán vetélés megoldja a helyzetet, mondták. De az meg sehogyan sem akart bekövetkezni. Teltek a napok, szóltunk, tegyenek valamit, de ők a folyosó végén posztoló belügyesre mutattak: nem tehetnek semmit, mondták, én is beláthatom. Egy diktatúra a test felett is uralkodik, nem elég neki a lélek megnyomorítása. Főként a női testet szemeli ki magának, azt alázza meg a legkegyetlenebbül, válogatatlan eszközökkel. Meg a gyermekekét és az öregekét" - írja az előadásról a darab szerzője, amelyben aláthatja a kedves néző, meztelen színészek nem lesznek.December 6-án, hétfőn és 12-én, vasárnap 18 órától A. P. Csehov klasszikusa, arendezésében látható a színház nagytermében."Aaz időről, az idő természetéről szól, a sejtésünkről, hogy mi is az idő. Arról, ahogyan a jelen idő összeütközésben van a múlttal és a jövővel. Ez a valódi konfliktus: a cseresznyéskert egy súlyos múlt, és vannak, akik megrekedtek a múltban, mások pedig a jövőben rekedtek meg, és akkor ott van Ljubov, aki a jelen. Aki szerint az élet csak akkor számít, amikor éled" - írja Yuri Kordonsky, az előadás rendezője.Erős Ervin – Klemm Dávid – Lénárd Róbert musicalje a George Orwellkisregénye alapján készült előadás december 7-én, kedden 20 órától van műsoron a színház nagytermében. Aáltal rendezett előadás ősbemutatója 2021 májusában volt.rendezése, adecember 8-án, szerdán és 9-én, csütörtökön 19 órától lesz látható a nagyszínpadra felépített stúdiótérben."Közhelyek nélkül nagyon nehéz a szerelemről beszélni és aról talán semmi meglepőt nem lehet mondani. Nincs is mit szépíteni rajta. Lehet varázslatosan újra felfesteni vagy rángatni a földön, talán a legfontosabb, hogy valamiféle személyes szemszöget találjunk. Féltékenykedve hallgattam azokat a színházcsinálókat, akik legendaként meséltek arról a korszakról, mikor egy előadás erejét az adta, hogy valami ellen együtt harcoltak. Természetesen, ha akarjuk ma is adott minden ehhez, hol így, hol úgy. Mégis mi ellen kell ma harcolnia Shakespearnek? Előadásunk nem tiszteli a darabot, sem a kort, amelyben élünk, sőt, igyekszik saját magát sem tisztelni. Nem Rómeó és Júlia, nem előadás, reméljük, nem is lehet majd annak tekinteni" - írja az előadásról ifj. Vidnyánszky Attila.A rendezvény programját könyvbemutatók is színesítik. A színház emeleti előcsarnokában mutatják be(Lebăda Neagră Kiadó, 2021) című könyvét, amely a kolozsvári színház elmúlt harminc évének az előadásait elemzi. A bemutató december 4-én, 12 órától lesz. Szintén a színház emeleti előcsarnokában mutatják be december 5-én, vasárnap 16 órától a Camil Petrescu Alapítvány legújabb kiadványait. A könyvbemutatóncímű trilógiáját, aáltal válogatott és fordítottcímű kötetet és a Teatrul Azi színházi folyóirat legújabb, decemberi számát mutatják be a szerkesztők.A miniévad alkalmával jegyakciót is hirdet a színház: azok a nézők, akik aés azelőadásra is jegyet vásárolnak az egyik jegyet ajándékba kapják; azok a nézők, akik a december 5-12. közötti időszakban műsorra tűzöttéselőadásra is jegyet váltanak, a második jegyet kedvezménnyel vásárolhatják meg. A jegyakció csak a színház jegypénztárában vásárolt jegyek esetében érvényes.Az előadásokra jegyek vásárolhatók a színház jegypénztárában (hétköznap 10 és 14 óra között), valamint online a www.biletmaster.ro weboldalon.