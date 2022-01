Elkezdték átköltöztetni a kolozsvári Dávid Ferenc-szobor elől a buszmegállót

Elkezdődtek ugyanis a munkálatok, amelyek révén az 1989. December 21. sugárúton (Magyar utca) található buszmegállót, a Sora áruházhoz közelebb helyezik. Így az ezután nem fogja szemből eltakarni a szobrot.Jelenleg még a régi buszmegálló működik, az új buszmegállók felszerelésén még dolgoznak. A munkálatok idejére pedig a sugárút Sora áruház felőli oldalát a buszmegállók körül kordonnal leszűkítették.Bár a szobor előtti buszmegálló elköltöztetése már a városháza eredeti tervében is szerepelt, a sajtó egy része legutóbb decemberben fedezte fel, hogy mennyire fontos lenne ezt megtenni, miután többek közöttex-újságíró a közösségi médiában felhívta a figyelmet, hogy a munkálatok megkezdése után sem került tíz méterrel arrébb az ideiglenesen kihelyezett megálló. Pedig Laurentiu szerint ezzel egy olyan történelmi jelentőségű személy szobra válna láthatóbbá, akinek vallási irányzata Kolozsvárról indult útjára, és olyan képviselői voltak, mintvagyA városháza alpolgármestereinek akkori tájékoztatása szerint a buszmegálló áthelyezése már eleve a projekt részét képezte, az új helyszín kialakítását pedig a sugárút felújításától függően kezdik meg a megálló létesítését. Azaz most.A sugárút teljes felújítása értesüléseink szerint tavaszig, legkésőbb tavasszal lezajlik.szobrászművész alkotását a belvárosi unitárius templom és a János Zsigmond Unitárius Kollégium között újonnan kialakított kis téren állították fel, amelyet az egyház telkéből választottak le, és nyitották meg az utca felé.A művész az ünnepségen elhangzott beszédében kiemelte, hogy Dávid Ferenc arcáról vagy termetéről nem maradt fenn semmilyen képi ábrázolás vagy szöveges leírás, ezért a szobor nem Dávid Ferencet ábrázolja, hanem azt, amit 2019-ben szellemiségéről, életútjáról és a ránk hagyott eszmei örökségéről gondolunk. Mint fogalmazott, olyan elemeket hordoz, amivel a hívők azonosulni tudnak és gazdagodnak általa.

Hamarosan az utca túloldaláról is látható lesz Dávid Ferenc unitárius egyház alapító egész alakos szobra Kolozsváron.