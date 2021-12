Megvannak a Vibe fesztivál első fellépői

Bagossy Brothers Company, Azahriah, Tankcsapda és Sigma is ott lesz a jövő évi VIBE Fesztiválon 2022. június 30. – július 3. között a rendezvény eredeti helyszínén, a Maros-parton.



Első körben a szervezők több magyarországi és nemzetközi fellépőt is bejelentettek, de jelezték, hogy ez még csak a kezdet, a fellépők listája további új nevekkel gazdagodik majd. A nemzetközi lemezlovasok közül a törökországiés az Egyesült Királyságból származó DJ páros, Sigma is a Maros-parton lesz. A magyar előadói palettából is minden fesztiválozó megtalálhatja a kedvenc stílusát, hiszen ott lesz a MOL Nagyszínpadon a közkedvelt Bagossy Brothers Company, az X Faktor zsűrije és zenekara aés az örök Tankcsapda. A most bejelentettek között szerepel még a YouTuber-ből énekessé vált Azahriah, a Lej című slágeréről híres, a szókimondó rapperés a Százszor visszajátszott vagy a Földrevaló című slágereket kiadó alternatív rockzenekar, a„Két év kiesés után már nagyon várjuk, hogy újra a Maros-parton tudjunk fesztivált szervezni. A bejelentést megelőzően kíváncsiak voltunk, hogy kit látnának szívesen a fesztivál színpadain a fesztiválozók, ezért kívánságlistát küldhettek a VIBE Mikulásnak. Közel ezer kitöltő kívánsága közül párat sikerült is már bejelenteni az első nevek között. Ez látszik a sok pozitív visszajelzésből is, amit a bejelentés utáni percekben kaptunk.” – mondtafesztiváligazgató. A szervezők az idei line-uppal az erdélyi magyar fesztiválozók igényeinek szeretnének eleget tenni.