Átadták a Studium HUB közösségi teret Marosvásárhelyen

Vasárnap átadták a Studium HUB közösségi teret Marosvásárhely belvárosában.



Fotó: Potápi Árpád János Facebook-oldal

Az intézményben helyet kap a civil szervezetek inkubátorháza, coworking tevékenység, de kulturális központ, valamint podcast-stúdió és orvosi, művészi szolgálati lakások is vannak benne.A marosvásárhelyi Bolyai utcában, az unitárius templom szomszédságában, unitárius egyházi tulajdonban levő telken szállodát kezdett építeni egy vállalkozó, de tervei nem valósultak meg. Amint a Studium-Prospero Alapítvány a honlapján közölte: a félkész épületet vették negyven évre bérbe az unitárius egyháztól, hogy rendeltetését megváltoztatva háromezer négyzetméter hasznos felületű, négyszintes közösségi térré alakítsák, és élettel töltsék meg., a román kormány miniszterelnök-helyettese szerint az épület mindegyik funkciója azt a célt szolgálja, hogy megtartsa Marosvásárhely értelmiségét. Őt annak idején megkereste a szállodaépítést tervező vállalkozó, és a Studium-Prospero Alapítvány vezetője is. A most átadott intézmény a jó ötletek találkozásából született.

Az épületben:

- 15 irodát, coworking helyiséget,- három tárgyalótermet és két 50-100 férőhelyes konferenciatermet alakítottak ki.- Az ingatlan műemlék részében, az egykori Oroszlán vendéglő helyén kiállításokra is alkalmas kávézót rendeztek be.- Az épület két felső szintjén 13 szolgálati lakást hoztak létre rezidens orvosok és művészek számára.- Az alagsor tágas tereiben szakmai események, képzőművészeti kiállítások és workshopok szervezésére alkalmas kulturális központot és podcast-stúdiót alakítottak ki.romániai egészségügyi államtitkár, a Studium-Prospero Alapítvány ügyvezető elnöke arról beszélt köszöntőjében, hogy nem elég a közösségi szervezetek jólétének a konzerválása.A Studium HUB-ot 1,28 milliárd forintos beruházással, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága támogatásával építették fel.