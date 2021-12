IttMást: kiállítás nyílik Sepsiszentgyörgyön a romániai magyar művészet 1975-89 közötti alkotásaiból

2021. december 17-én, pénteken 18 órakor nyílik IttMást – Romániai magyar művészet 1975 és 1989 között címmel a sepsiszentgyörgyi székhelyű Erdélyi Művészeti Központ évzáró tárlata. A kiállítást Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész nyitja meg - olvasható a szerkesztőségünknek is eljuttatott közleményben.



Baász Imre: A föld sebei (Tilalmak), 1984

Szabó Zoltán Judóka: Visszatérő motívum (Koponya), 1985







A kiállító művészeket és a közönséget, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere és, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője köszöntik. Kurátorok: Vécsi Nagy Zoltán ésA tárlat lezárja azt a három kiállításból álló sorozatot, amely az 1945 utáni és 1989 előtti romániai magyar képzőművészetet korszakokra bontva tárja fel és mutatja be. Acímű, 1945 és 1965 közötti, valamint acímű, 1965 és 1975 közötti erdélyi magyar művészetet bemutató, időrendiségben, de tematikailag is rendszerező kiállítások után, azcímmel nyíló tárlat a romániai kommunista diktatúra utolsó időszaka képzőművészetének újító törekvéseit fogja át.Azcímű kiállítás azokat az 1975 és 1989 között alkotó romániai magyar művészegyéniségeket, művészcsoportokat és műveiket ajánlja a közönség figyelmébe, akik annak idején a hivatalos kulturális elvárástól, ízléstől és ideológiától eltérő, a korábbi helyi kánont felrúgva, vagy egy más, szabadabb világ bűvöletében, azaz csupán lelkiismeretüket követve alkottak. A kiállításon szereplő képzőművészek arra törekedtek, hogy formailag továbbá tartalmilag is lehetőleg autonóm, de az európai képzőművészet idejéhez igazított, a neoavantgárd, a transzavantgárd és más kortárs irányzatokhoz kapcsolódó műveket hozzanak létre.Törekvéseik eredményeképp a művészek egy része mondhatni megelőlegezte a maga módján, a hazai képzőművészet területén, a hamarosan bekövetkező rendszerváltást, mások viszont ebben már nem bízva, akarva-akaratlanul megindokolták más, szabadabb országokba való áttelepedésüket.A kiállításon a kísérleti magatartást szorgalmazó, bátorító mesterek és tanárok műveit együtt láthatjuk a 70-es és a 80-as években induló fiatalabb művésznemzedék mára már híressé vált képviselőinek akkori alkotásaival.Kiállító művészek:A tárlat 2022. március 12-ig, keddtől péntekig 10 és 17 óra, szombaton pedig 10 és 18 óra között látogatható az Erdélyi Művészeti Központ földszinti és harmadik emeleti kiállítótereiben. (