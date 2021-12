Hollósy Simonnak szobra van már szülővárosában, Máramarosszigeten

A nagybányai festőiskola megalapításának 125. évében felavatták Hollósy Simon máramarosszigeti születésű festőművész egész alakos szobrát a főtéri parkban - írja a Máramarosi Hírmondó. Hollósy egyike volt azoknak a művészeknek, akik 1896-ban megalapították a nagybányai festőiskolát. Az ott kialakult mozgalom volt az elmúlt száz év erdélyi művészettörténetének egyik legjelentősebb folyamata. Hollósy neve és a nagybányai iskola a modernséget, a haladást jelentette. Neve szorosan összeforrt Nagybánya nevével. Az addig csak jelentéktelen bányászvárosként emlegetett Nagybánya művészváros fogalommá vált, melyet a határon túl is ismernek.



A művész kultusza máig elevenen él szülővárosában, a szoborállítással a helyi szórványközösség régi vágya teljesült. Az ünnepségen elsőként felszólalókulturális államtitkár kiemelte, hogy a máramarosi táj és történelmi régió ihlette Hollósyt. „Nem a véletlen műve, hogy a máramarosi tájból induló és ide visszatérő mester – egyaránt alkotó és tanító – az egyéb, többek között zenei útkeresések után, a művészet olyan ágát választotta, amely révén a legmegfelelőbben sikerült kifejeznie a természet mélységes szeretetét. És az sem véletlen, hogy az általa 125 évvel ezelőtt alapított, világhírűvé vált nagybányai festőiskola egyik alapelve épp a természet hamis hatások nélküli megfestése. Ez a szoros, szerves összefonódás az ember és a természet, az itt élő emberek, hagyományok, kultúrák között ma épp úgy fontos, mint volt akkor, amikor ez a közösség olyan egyéniségeket adott a világnak, mint Hollósy Simon” - idézi az államtitkárt a Máramarosi Hírmondó., Máramarossziget polgármestere is jelen volt a szobor leleplezésén, ahol kiemelte, hogy Hollósy Simon nemcsak a hazai művészélet kiváló egyénisége volt, hanem Európában is elismerték pedagógiai és festői tehetségét.A szobrotmáramarosszigeti születésű vállalkozó finanszírozta. Felszólalásában megvallotta, hogy édesanyja,festményei és édesapja műépítészi rajzai között nőtt fel, így természetesen támogatta ezt a szobrot. Ugyanakkor örömmel tapasztalta, hogy politikai pártok, polgármesteri hivatal, helyi tanács, civil szervezetek és nyilván a művészek példásan összefogtak egy nemes cél érdekében. Demeter András kulturális államtitkár Kelemen Hunor szövetségi elnök nevében köszönetképpen átnyújtott egy emléklapot Péter Pál mecénásnak.Horváth Anna, az RMDSZ önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnöke a Communitas Alapítvány nevében szólalt fel, amely szintén támogatta a szobor létrejöttét. Örömnek és elégtételnek nevezte, hogy a város utcáin sétálók ezentúlszobrászművész nagyszerű alkotását megcsodálva, újra és újra felfedezhetik Hollósy jellegzetesen örmény vonásait.A kezdeményezők és szervezők között megkötött írásos megegyezés értelmében anek kell gondoskodnia arról, hogy évente megemlékező ünnepséget szervezzenek a szobornál, ugyanakkor a szobor karbantartási feladata is az egyesületre hárul.A szobor leleplezése után a résztvevők egy festménytárlatot tekinthettek meg a Leöwey Klára Elméleti Líceumban, ahol szigeti magyar és román diákok ecsetjéből született alkotásokat tekinthettek meg az ünneplők. A diákok munkáját,ésfestőművészek koordinálták.