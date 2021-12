A legendás Phoenix koncertezik Temesváron a város diktatúra alóli felszabadulásának 32. évfordulóján

Romániában 1989. december 15-én kezdődött a diktatúra hatóságai és az egyházi vezetés által üldözötttemesvári lelkipásztor melletti szolidaritástüntetés, mely december 16-án Ceaușescu- és kommunizmusellenes tüntetéssé alakult. A rezsim december 17-én a népbe lövetett Temesváron. December 20-án az egész városban az összes gyárban sztrájkba léptek a munkások, és ez volt az a nap, amikor a hadsereg a felkelők mellé állt.A Phoenix zenekar a nacionálkommunista diktatúra években a zenén keresztüli ellenállás igazi szimbóluma volt. A koncertet Rock for Revolution néven tartják, utalva arra, hogy a zene valóban megváltoztathatja a világot.A koncert 18 órakor kezdődik a Szabadság téren.

