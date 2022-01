Meghirdette esszépályázatát középiskolásoknak a BBTE Magyar Filozófiai Intézete

1) „Vagy el tudsz-e képzelni rettenetesebb dolgot, minthogy lényed sokféleségben bomlik fel, ha valóban több emberré lennél, ha – mint ama szerencsétlen ördöngős – egész légió lennél, s elveszítenéd azt ami az emberben a legbensőségesebb, a legszentebb, ha elveszítenéd a személyiség összetartó erejét? [...] Minden emberben van valami, ami bizonyos mértékben megakadályozza abban, hogy teljesen átlátszóvá legyen; és ez oly erős lehet, hogy megmagyarázhatatlanul belekeveredhet az az illető az önmagán kívül levő életkörülményekbe, hogy szinte nem képes megnyilvánulni; de aki nem képes megnyilvánulni az nem képes szeretni. És aki nem tud szeretni, az mindenki közül a legszerencsétlenebb.” (2) „Számomra az, hogy az emberiség felelősséget kíván vállalni az élő Földért, nevetséges - az erőtlenség megnyilvánulása. Az igazság az, hogy a bolygó vigyáz ránk, és nem mi őrá. Felfuvalkodottságunk diktálta erkölcsi indíttatásunk, hogy vigyázzunk a kiszámíthatatlan Földre, vagy meggyógyítsuk a mi beteg bolygónkat, csupán bizonyítéka annak, hogy mennyire hajlamosak vagyunk magunkat becsapni. Sokkal inkább szükségünk van arra, hogy magunkat magunktól védjük meg.” (Lehetőség van rá, hogy aki akar, nemcsak magyarul, hanem idegen nyelven (pl. angolul) írt dolgozattal is pályázhasson. A szövegek angol nyelvű változata megtalálható az intézet honlapján A pályázat résztvevői ezúttal a 2021/2022-es tanév IX–XII. osztályos tanulói lehetnek.A 3-8 oldal terjedelmű pályaműveket e-mailen, aláírás nélkül a következő címre kell küldeni: esszepalyazat.kmfi@gmail.com. Beküldési határidő: 2022. április 23.A pályamunkákat díjazzák. A díjak: I. díj 500 lej, II. díj 300 lej, III. díj 200 lej. A legalább 70 pontot elért pályamunkák szerzői a szakválasztást indokló levél benyújtása nélkül felvételizhetnek a BBTE Filozófia szak meghirdetett helyeire.Az eredményhirdetésre Kolozsvárt, a BBTE Filozófia Tanszékén (vagy online) kerül sor a 2022. május 7-én megszervezésre kerülő Filozófus nyílt nap alkalmából. A pályázókat e-mailben értesítik a pályázat eredményéről.További információk a pályázatról a http://filozofia.hiphi.ubbcluj.ro/esszepalyazat honlapon.

