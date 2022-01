Varga P. Ildikó az Erdélyi Múzeum új főszerkesztője

"Az Erdélyi Múzeum szerkesztősége, az EME vezetősége és a felelős kiadó jelenlétében egyhangú szavazással választotta meg Varga P. Ildikót az Erdélyi Múzeum folyóirat főszerkesztőjének. Ezúton gratulálunk, munkájához kitartást és türelmet kívánunk, reméljük, hogy a folyóirat hírnevét öregbíteni fogja, kollégáinknak, munkatársainknak olyan publikációs felületet biztosít, amelyik tudományos igényessége révén a különböző tudományterületek jelentős és innovatív kutatási eredményeit közli"- olvasható az EME honlapján.Dr. Varga P. Ildikó a BBTE adjunktusa, finn nyelvet, finn irodalmat és fordításelméletet oktat és kutat. Munkásságáról és publikációiról itt lehet bővebben olvasni.Az Erdélyi Múzeum legújabb folyama az EME újraindulásával egyidejűleg, 1990-től jelenik meg. Felelős szerkesztő a 90-es évek elején Benkő Samu, Csetri Elek és Antal Árpád voltak. 1999 óta Kovács Kiss Gyöngy volt a felelős szerkesztője. A lap 2011-ig (főként anyagi meggondolásból) évente két alkalommal, összevont két-két számmal – 1-2, illetve 3-4 – jelent meg, 2012-től pedig évi négy, tudományterületenkénti tematikus lapszámmal jelentkezik. Szemléletében követi az előző folyam koncepcióját, az erdélyi magyar tudományosság fóruma és tágabb kitekintésben egyfajta híd az erdélyi és az egyetemes magyar tudománypublikálás között. Az európai és erdélyi hagyomány ötvözete áll a szerkesztési koncepció tengelyében: az önismeret, az etnikumközi párbeszéd, a térség kultúrái közti kapcsolatok rendszeres építése. A szerkesztői szándék szerint a folyóirat a szellemi tájékozódást és az európaiságot kívánja szolgálni, sajátosan kisebbségi szemleként, nemzetiségi intézményként. Főként történeti, irodalmi, bölcsészeti, nyelvészeti, néprajzi, filozófiai, jog-, közgazdaság- és társadalomtudományi tanulmányokat jelentet meg. Szerzői között 1990 óta is jelen vannak az erdélyi és a kárpát-medencei magyar tudományosság jeles képviselői. Ugyanakkor tág teret kínál a kolozsvári és erdélyi egyetemek magyar diákjainak, magiszteri hallgatóknak, doktorandusoknak. A szerkesztőség tagjainak zöme az egyetemen is tanít.

