Szerb Antallal hívnak utazásra a kolozsvári magyar színházba

Egy évvel azután, hogy szinte már teljesen elkészült Szerb Antal Utas és holdvilág című regényének színpadi adaptációja, végre be is mutathatják a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. (Eddig a járványügyi korlátozások nem tették ezt lehetővé.) Az alkotók keddi sajtótájékoztatójukon beszéltek a munkafolyamatról.



Az Utas és Holdvilág bemutatóját szombaton tartják a színház nagytermében.Szerb Antal erényeit, a KÁMSZ igazgatója mutatta be röviden (főleg a román újságíróknak). Az igazgató szerint Szerb Antal regénye különleges helyet foglal el a magyar irodalomban, semmi mással nem rokonítható, a kaland, a miszticizmus és a pszichodráma keveréke. Nemcsak a főhősök olaszországi utazása, hanem belső utazás is, szabadulás a jelenből az emlékek világába. Tompa nehéz feladatnak vélte a színpadi változat megalkotását, hiszen érvelése szerint az egyáltalán nem teátrális.

"Egyszerű és nagyszerű

Nagy Botond, Tompa Gábor és Kali Ágnes

Bodolai Balázs (fotók: Biró István)

– idézte fel a rendező,, mit érzett azután, hogy néhány évvel ezelőtt elolvasta a regényt – Nem engednék meg magamnak ennél bonyolultabb szavakat ezzel a szöveggel kapcsolatban, mert nagyon profán lenne a részemről."Elmondása szerint végig érezte, hogy Szerb Antal szövege nagyon fontos. "Ez egy olyan anyag, amivel nyitottabb lehettem, ami sebezhetőbbé és érzelmesebbé tett. Bizonyos értelemben igyekeztem távolságot tartani tőle. Ez volt az első alkalom, amikor nem csak rendezőként dolgoztam egy előadáson. Itt nagyon fontos a szöveg, nagyon fontos Szerb Antal jelenléte. Ezzel a művel gondosan kell bánni. Úgy kell olvasni ezt a könyvet, mintha egy kisbabát tartanál a kezedben. Vigyáznod kell rá" - magyarázta a rendező, akinek ez már a harmadik rendezése a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. A legutóbbi rendezéséért (adrámája alapján készültc. előadásért) UNITER-díjra is jelölték.Az előadás dramaturgjának,nek az elmondása szerint két-három hónapig dolgozott a szövegen a rendezővel, amíg sikerült a regényt a színpadra adaptálni."Számomra fontos volt, hogy a párbeszéd ne csak a szereplők között, hanem a jelen és a múlt között is megvalósuljon" - mondta a dramaturg, aki szerint "nem lesz könnyű dolga annak, aki szerette a regényt". Hozzátéve azt is, hogy igyekeztek megőrizni Szerb Antal szavait és mondatait.- mondta a Mihályt alakítóa karakteréről. Szerinte a kolozsvári előadásban az utazás a főhős lelkében történik. Az általa alakított Mihály nem egy pozitív szereplő. "Képtelen a jelenben élni. Emlékei a múltban tartják, mindig a múltba hívják, ezért a nosztalgia negatív dologként jelenik meg. És ez a nosztalgia problémát okoz számára jelenben, fájdalommal jár. Maga a nosztalgia szó is a nosztos és algosz görög szavakból származik, azaz múlt és fájdalom. A fájdalmat az okozza, hogy a múlt már nincs többé, de van egy vágyakozás valami után, ami már nem létezik. Ennek pedig természetesen nagyon nagy ára van. Az ár az, hogy nem lehetsz a jelenben mindaddig, amíg nem tudsz elszakadni a múltadtól."Az Erzsit alakítóazt emelte ki, hogy bár a regényben nehézen kivehető az ő útja, itt több megszólalás jut neki. "Nagyon örülök, hogy Ágnes olyan helyzetekben is megszólaltatta Erzsit, ahol a regényben nem szólal meg. Hiszen neki is akkor kezdődik az utazása, amikor otthagyják a vonaton. Remélem, hogy sikerül neki is megtalálnia az útját" - fogalmazott a színésznő.A további szerepekbenéslátható. A produkció létrehozásában közreműködött továbbádíszlet- és jelmeztervező,videó designer, valamintzeneszerző. A fénytervetésjegyzi.Az Utas és holdvilág bemutatójára, valamint a január 12-ei és 21-ei előadásokra jegyek vásárolhatók a színház jegypénztárában (hétköznap 10 és 14 óra között), valamint online a biletmaster.ro weboldalon.