A kutya karmai közt és az Utódlás a Golden Globe nagy nyertesei, ha még vannak egyáltalán nyertesei

Jane Campion A kutya karmai közt című alkotása kapta a legjobb drámai film, Steven Spielberg West Side Storyja pedig a legjobb musical vagy vígjáték Golden Globe-díját helyi idő szerint vasárnap este a Los Angeles-i Beverly Hilton Hotelben a megszokott külsőségek nélkül megrendezett ceremónián. Az összesen hét - a legtöbb - jelölésig jutó A kutya karmai közt összesen három díjat kapott, a legjobb rendezésért és a legjobb férfi mellékszereplőnek járót is besöpörte. A West Side Story a négy jelöléséből szintén hármat váltott díjra, a legjobb színésznőnek (vígjáték és musical kategória) és a legjobb női mellékszereplőnek járó elismerés lett az övék.



A televíziós mezőnyben a legjobb drámasorozat trófeáját aznyerte el a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetségétől (HFPA), a legjobb vígjátéksorozat pedig alett. Előbb az öt jelöléséből hármat kapott meg, a legjobb női mellékszereplő mellett övék lett a legjobb színésznek (drámasorozat) járó Golden Globe is. A Hacksnek egyébként három jelölése volt, abból kettőt kapott meg, a legjobb női főszereplő (vígjáték vagy musical sorozatban) is az övé lett Jean Smart révén.A Golden Globe-gálából, amely a hollywoodi sztárok nagyszabású partijaként rendszerint mintegy 18 milliós televíziós nézettséggel zajlott, ezúttal egy 90 perces zártkörű esemény lett, jelöltek és vörös szőnyeg, házigazda, sajtó és élő közvetítés nélkül.Mivel az újságírószervezetnek megtépázott hírneve miatt nem sikerült hírességeket felkérnie az idei Golden Globe-nyertesek kihirdetésére, a HFPA által támogatott karitatív szervezetek munkatársait hívták meg a vasárnapi eseményre, és ők jelentették be a díjazottakat. Mint a HFPA honlapján kiemelte, az elmúlt 25 évben mintegy 50 millió dollárt adományozott nonprofit és jótékonysági szervezeteknek.A HFPA tavaly azt követően került össztűz alá, hogy a Los Angeles Times etikai mulasztásokat tárt fel működésében, és felhívta a figyelmet arra, hogy a 87 fős testületnek egyetlen fekete tagja sem volt. A szervezetet ért korrupciós vádak és a sokszínűség hiánya miatt az NBC tévécsatorna májusban bejelentette, hogy nem sugározza a 2022-es Golden Globe-gálát, amelyet korábban a legnézettebb díjkiosztó műsorok közé soroltak az Oscar és a Grammy után.A hollywoodi stúdiók és publicisták ezt követően nagyrészt hátat fordítottak az újságírószervezetnek, a Golden Globe-jelölések decemberi bejelentése után alig akadt olyan sztár, aki nyilvánosan ünnepelt volna.A HFPA az utóbbi hónapokban többször hangsúlyozta, hogy alapjaiban megváltozott. Felvettek egy vezető tanácsadót, aki a sokszínűséget garantálja, átalakították a vezetőséget, és a szervezet 21 új taggal bővült, köztük hat fekete újságíróval, emellett ötéves együttműködési megállapodást kötöttek az NAACP-vel, a legbefolyásosabb polgárjogi szervezettel és átszabták.A győztesek névsorát honlapján és közösségimédia-felületein posztolta ki a HFPA. Az összes jelölt és díjazott (kiemelve) a következők.

FILMES KATEGÓRIÁK:

Belfast (Focus Features)Coda (Apple TV+)Dűne (Dune) (Warner Bros.)Richard király (King Richard)(Warner Bros.)Cyrano (MGM)Ne nézz fel! (Don't Look Up) (Netflix)Licorice Pizza (MGM)Tick, Tick... Boom! (Netflix)Kenneth Branagh (Belfast)Maggie Gyllenhaal (The Lost Daughter)Steven Spielberg (West Side Story)Denis Villeneuve (Dűne)Mahershala Ali (Swan Song)Javier Bardem (Being the Ricardos)Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog)Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth)Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)Olivia Colman (The Lost Daughter)Lady Gaga (House of Gucci)Kristen Stewart (Spencer)Leonardo DiCaprio (Don't Look Up)Peter Dinklage (Cyrano)Cooper Hoffman (Licorice Pizza)Anthony Ramos (In the Heights)Marion Cotillard (Annette)Alana Haim (Licorice Pizza)Jannifer Lawrence ( Don't Look Up)Emma Stona (Cruella)Ben Aggleck (The Tender Bar)Jamie Dornan (Belfast)Ciarán Hinds (Belfast)Troy Kotsur (Coda)Caitriona Balfe (Belfast)Kirsten Dunst (The Power of the Dog)Aunjaune Ellis (King Richard)Ruth Negga (Passing)Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza)Jane Campion (The Power of the Dog)Adam McKay (Don't Look Up)Aaron Sorkin (Being the Ricardos)Alexandre Desplat (The French Dispatch)Germaine Franco (Encanto)Jonny Greenwood (The Power of the Dog)Alberto Iglesias (Parallel Mothers)Be Alive (King Richard) - Dixson, Beyoncé Knowles-CarterDos Oruguitas (Encanto) - Lin-Manuel MirandaDown to Joy (Belfast) - Van MorrisonHere I Am (Respect) - Carole King, Jennifer Hudson, Jamie HartmanCompartment No. 6 (Finnország, Oroszország, Németország)The Hand of God (Olaszország)A hős (A Hero) (Franciaország, Irán)Párhuzamos anyák (Parallel Mothers) (Spanyolország)Flee (Neon / Participant)Luca (Walt Disney Studios Motion Pictures)My Sunny Maad (Totem Films)Raya és az utolsó sárkány (Raya and the Last Dragon) (Walt Disney Studios)

TELEVÍZIÓS KATEGÓRIÁK

Lupin (Netflix)The Morning Show (Apple TV+)Pose (Netflix)Squid Game (Netflix)The Great (Hulu)Only Murders in the Building (Hulu)Reservation Dogs (FX)Ted Lasso (Apple TV+)Dopesick (Hulu)Impeachment: American Crime Story (FX)Maid (Netflix)Mare of Easttown (HBO)Brian Cox (Succession)Lee Jung-jae (Squid Game)Billy Porter (Pose)Omar Sy (Lupin)Uzo Aduba (In Treatment)Jennifer Aniston (The Morning Show)Christine Baranski (The Good Fight)Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale)Anthony Anderson (black-ish)Nicholas Hoult (The Great)Steve Martin (Only Murders in the Building)Martin Short (Only Murders in the Building)Hannah Einbinder (Hacks)Elle Fanning (The Great)Issa Rae (Insecure)Tracee Ellis Ross (black-ish)Paul Bettany (WandaVision)Oscar Isaac (Scenes from a Marriage)Ewan McGregor (Halston)Tahar Rahim (The Serpent)Jessica Chastain (Scenes from a Marriage)Cynthia Erivo (Genius: Aretha)Elizabeth Olsen (WandaVision)Margaret Qualley (Maid)Billy Crudup (The Morning Show)Kieran Culkin (Succession)Mark Duplass (The Morning Show)Brett Goldstein (Ted Lasso)Jennifer Coolidge (The White Lotus)Kaitlyn Dever (Dopesick)Andie MacDowell (Maid)Hannah Waddingham (Ted Lasso)